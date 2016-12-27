Абитебуль осторожен с прогнозами относительно нового мотора «Рено»

«Я предпочту быть консервативным в ожиданиях первого запуска мотора на старте сезона. Но, безусловно, это двигатель, у которого есть потенциал для большого развития. У нас есть много идей и концепций, большинство из них, насколько мне известно, ещё не были замечены в работе на трассе.



Очевидно, что я не буду что-либо раскрывать, но мы чрезвычайно взбудоражены уровнем инноваций, которые предлагает эта новая платформа. Но мы, безусловно, рассчитываем на долгосрочную перспективу», — приводит слова Абитебуля Motorsport.