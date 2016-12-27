Абитебуль осторожен с прогнозами относительно нового мотора «Рено»
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль сказал, что новая концепция двигателя имеет большой потенциал для развития, однако он не ожидает серьёзного прироста мощности на старте сезона-2017, рассчитывая на постепенный прогресс.
«Я предпочту быть консервативным в ожиданиях первого запуска мотора на старте сезона. Но, безусловно, это двигатель, у которого есть потенциал для большого развития. У нас есть много идей и концепций, большинство из них, насколько мне известно, ещё не были замечены в работе на трассе.
Очевидно, что я не буду
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