«Оскар» на колёсах: главные люди и события Формулы-1

В конце 2016 года редакция «Чемпионата» решила второй раз собраться на вручение автогоночного «Оскара». Голосование вышло напряжённым, к единому мнению прийти удавалось не всегда, а вы можете высказать своё в комментариях.

Дебют года: «Хаас»

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Американская команда ворвалась в Формулу-1 как лихой ковбой на мустанге, покорив всех на стартовых этапах. Приезжая в топ-6 и топ-5, Ромен Грожан заставил наиболее воодушевлённых думать, что «Хаасу» по силам сцепиться с «Форс Индия» и «Торо Россо». Реальность оказалась не такой яркой, и постепенно «Хаас» опустился на восьмое место в Кубке конструкторов. Но и это весьма впечатляет в первый год.

Триллер года: Пит-стоп Риккардо в Монако

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Пит-стоп «Ред Булл» в Монако можно было бы назвать заодно провалом года — так глупо отнять победу у своего пилота! В «Ред Булл» слишком долго решали, какие шины искать для Риккардо, и Дэн потратил драгоценные секунды, ожидая, пока ему всё же сменят покрышки. Потом была масса оправданий и объяснений, сам Риккардо пережил весьма неприятную неделю, но суть осталась сутью — захватывающий провал.

Боевик года: Старт Гран-при России

Также называли: оборонительные действия Ферстаппена (в частности в Спа), столкновение «Мерседесов» в Испании



Первый круг Гран-при России был и комедией, и триллером, и драмой, но больше всего в нём было боевика. Главным кинозлодеем по всем голливудским канонам стал россиянин Даниил Квят, дважды протаранивший Себастьяна Феттеля. Наказание злодею случилось чуть позже, но это был уже далеко не боевик.

Комедия года: Три человека на третьем месте в Мексике

Также называли: столкновение «Мерседесов» в Испании, пит-стоп Риккардо в Монако



Стюарды Гран-при Мексики устроили настоящую чехарду на подиуме: финишировал третьим Ферстаппен, на награждение вышел Феттель, а записали третье место на Риккардо. Всё потому, что сперва Ферстаппен нарушил правила, отбиваясь от Феттеля, а потом сам Себ неправильно поступил с Риккардо. Вот такая круговая заруба.

Мелодрама года: завершение карьеры Росбергом

Также называли: возвращение Массы в боксы в Бразилии, Пит-стоп Риккардо в Монако (его упомянули в трёх номинациях!), уход и слухи о возвращении Массы



Ещё один случай, в котором были соблюдены все каноны голливудского кино. На этот раз за основу взяли душещипательную ленту о преодолении и покое. Несколько лет остававшийся в тени Льюиса Хэмилтона наконец-то вышел из тени, стал чемпионом и тут же объявил о завершении карьеры, пожелав больше времени проводить с семьёй. Так и просится на экран, правда?

Заговор года: против Хэмилтона/против Квята

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Эта номинация разделила редакцию ровно пополам: одна половина утверждала, что нет заговора крупнее, чем попытки помешать Льюису Хэмилтону стать чемпионом; другая уверяла, что «Ред Булл» совсем не просто так избавился от Даниила Квята.

Было ли что-то скрытое от глаз хоть в одном из этих случаев — неизвестно, но обе истории тянут на конспирологический триллер.



Дуэль года: Хэмилтон — Росберг

Также называли: Ферстаппен — Феттель, Ферстаппен — Райкконен, Ферстаппен — Квят и Ферстаппен против всех



Макс Ферстаппен заполонил эту номинацию так же, как нашу рубрику «Спорный момент» и все нарезки самых ярких событий сезона. Однако победить Максу не удалось: эксперты не сошлись во мнениях, выбирая его самую яркую борьбу. В итоге наш «Оскар» достался сладкой парочке Хэмилтон — Росберг, бодавшейся за чемпионский титул. Ну, у Макса ещё всё впереди.

Человек года: Нико Росберг

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Здесь всё очевидно: долгожданная победа, история о трудоголике, побеждающем более талантливого соперника, красивый уход. Поспорить с Росбергом в 2016 году мог только Ферстаппен — не будь этих двоих, мы получили бы крайне скучный сезон. Росберг смог, Росберг сделал, Росберг заслужил.

Герой второго плана: Фернандо Алонсо

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В этом году Фернандо Алонсо был тем несгибаемым парнем из кино, который борется даже тогда, когда шансов победить нет никаких. Он дважды завёз «Макларен» на пятое место и ещё семь раз финишировал в очках. Конечно, его итоговое место в топ-10 больше говорит о провале Массы, но факт остаётся фактом — Нандо сделал чуть больше, чем мог.