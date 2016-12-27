«Оскар» на колёсах: главные люди и события Формулы-1
«Хаас» или Вандорн? Росберг или Ферстаппен? Заговор против Квята или Хэмилтона? Определяем главные события года.
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В конце 2016 года редакция «Чемпионата» решила второй раз собраться на вручение автогоночного «Оскара». Голосование вышло напряжённым, к единому мнению прийти удавалось не всегда, а вы можете высказать своё в комментариях.
Дебют года: «Хаас»
Также называли: Эстебан Окон, Стоффель Вандорн
Американская команда ворвалась в Формулу-1 как лихой ковбой на мустанге, покорив всех на стартовых этапах. Приезжая в топ-6 и топ-5, Ромен Грожан заставил наиболее воодушевлённых думать, что «Хаасу» по силам сцепиться с «Форс Индия» и «Торо Россо». Реальность оказалась не такой яркой, и постепенно «Хаас» опустился на восьмое место в Кубке конструкторов. Но и это весьма впечатляет в первый год.
Триллер года:
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Боевик года: Старт
Также называли: оборонительные действия Ферстаппена (в частности в Спа), столкновение «Мерседесов» в Испании
Первый круг
Комедия года: Три человека на третьем месте в Мексике
Также называли: столкновение «Мерседесов» в Испании,
Стюарды
Мелодрама года: завершение карьеры Росбергом
Также называли: возвращение Массы в боксы в Бразилии,
Ещё один случай, в котором были соблюдены все каноны голливудского кино. На этот раз за основу взяли душещипательную ленту о преодолении и покое. Несколько лет остававшийся в тени Льюиса Хэмилтона
Заговор года: против Хэмилтона/против Квята
Также называли: ничего
Эта номинация разделила редакцию ровно пополам: одна половина утверждала, что нет заговора крупнее, чем попытки помешать Льюису Хэмилтону стать чемпионом; другая уверяла, что «Ред Булл» совсем не просто так избавился от Даниила Квята.
Было ли
Дуэль года: Хэмилтон — Росберг
Также называли: Ферстаппен — Феттель, Ферстаппен — Райкконен, Ферстаппен — Квят и Ферстаппен против всех
Макс Ферстаппен заполонил эту номинацию так же, как нашу рубрику «Спорный момент» и все нарезки самых ярких событий сезона. Однако победить Максу не удалось: эксперты не сошлись во мнениях, выбирая его самую яркую борьбу. В итоге наш «Оскар» достался сладкой парочке Хэмилтон — Росберг, бодавшейся за чемпионский титул. Ну, у Макса ещё всё впереди.
Человек года: Нико Росберг
Также называли: Макс Ферстаппен, Джеймс Эллисон
Здесь всё очевидно: долгожданная победа, история о трудоголике, побеждающем более талантливого соперника, красивый уход. Поспорить с Росбергом в 2016 году мог только Ферстаппен — не будь этих двоих, мы получили бы крайне скучный сезон. Росберг смог, Росберг сделал, Росберг заслужил.
Герой второго плана: Фернандо Алонсо
Также называли: Карлос
В этом году Фернандо Алонсо был тем несгибаемым парнем из кино, который борется даже тогда, когда шансов победить нет никаких. Он дважды завёз «Макларен» на пятое место и ещё семь раз финишировал в очках. Конечно, его итоговое место в топ-10 больше говорит о провале Массы, но факт остаётся фактом — Нандо сделал чуть больше, чем мог.
Бразильский сериал года: слухи о возвращении Фелипе Массы
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Поворотам карьеры Фелипе Массы в этом сезоне позавидовали бы героини бразильской Фабрики грёз. Ветеран трогательно объявил о завершении карьеры, провёл слёзный этап на «Интерлагосе» и попрощался с Формулой-1 в
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