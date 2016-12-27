Алекс Юнг: Мик Шумахер имеет потенциал, чтобы продолжить дело отца в Ф-1

«Мик уже продемонстрировал некоторый талант, и это не удивительно, учитывая, кем является его отец. Очевидно, что он востребован и имеет финансовую поддержку, так что у него есть все необходимые ингредиенты.



Кроме того, он заключил контракт с одной из лучших команд Формулы-3, так что я бы сказал, что его шансы на успех высоки. Не столь высоки, как у Макса Ферстаппена, но, безусловно, достаточно хороши для очень светлого будущего», — цитирует Юнга Bernama.