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https://sport.mail.ru/news/formula1/28271163/
27 декабря 2016, 13:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алекс Юнг: Мик Шумахер имеет потенциал, чтобы продолжить дело отца в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Юнг, выступавший в своё время за «Минарди», считает, что Мик Шумахер имеет всё необходимое, чтобы стать успешным пилотом в Формуле-1.

«Мик уже продемонстрировал некоторый талант, и это не удивительно, учитывая, кем является его отец. Очевидно, что он востребован и имеет финансовую поддержку, так что у него есть все необходимые ингредиенты.

Кроме того, он заключил контракт с одной из лучших команд Формулы-3, так что я бы сказал, что его шансы на успех высоки. Не столь высоки, как у Макса Ферстаппена, но, безусловно, достаточно хороши для очень светлого будущего», — цитирует Юнга Bernama.
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