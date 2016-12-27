Прибыль команды «Формулы-1» «Манор» за 2015 год составила 51 миллион евро

Компания Manor Motorsports была основана в 1990 году. Впоследствии «Манор» стал преемником «Маруси». В сезоне-2014 «Маруся» из-за финансовых проблем прекратила выступления досрочно, ее управление было передано стороннему администратору. В начале 2015 года было объявлено, что команда выйдет из-под внешнего управления и обретет нового инвестора, которым в итоге стал глава компании Ovo Energy Стивен Фицпатрик. В сезоне-2015 команда не смогла набрать очков и завершила чемпионат на последнем месте.

«Это (прибыль) позволило нам погасить долги и оплатить все счета», — сказал исполнительный директор «Манор» Винсент Кейси.

В ноябре владелец «конюшни» Стивен Фицпатрик сообщил, что «Манор» в ближайшее время обзаведется новым инвестором. На данный момент переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются. По итогам сезона-2016 команда замкнула таблицу в Кубке конструкторов, набрав одно очко.