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27 декабря 2016, 11:34 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Прибыль команды «Формулы-1» «Манор» за 2015 год составила 51 миллион евро

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Прибыль команды «Формулы-1» «Манор» за 2015 год составила 51 миллион евро, сообщает Motorsport-Total со ссылкой на финансовый отчет команды.

Компания Manor Motorsports была основана в 1990 году. Впоследствии «Манор» стал преемником «Маруси». В сезоне-2014 «Маруся» из-за финансовых проблем прекратила выступления досрочно, ее управление было передано стороннему администратору. В начале 2015 года было объявлено, что команда выйдет из-под внешнего управления и обретет нового инвестора, которым в итоге стал глава компании Ovo Energy Стивен Фицпатрик. В сезоне-2015 команда не смогла набрать очков и завершила чемпионат на последнем месте.

«Это (прибыль) позволило нам погасить долги и оплатить все счета», — сказал исполнительный директор «Манор» Винсент Кейси.

В ноябре владелец «конюшни» Стивен Фицпатрик сообщил, что «Манор» в ближайшее время обзаведется новым инвестором. На данный момент переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются. По итогам сезона-2016 команда замкнула таблицу в Кубке конструкторов, набрав одно очко.
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