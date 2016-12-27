Прибыль команды «Формулы-1» «Манор» за 2015 год составила 51 миллион евро
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Прибыль команды «Формулы-1» «Манор» за 2015 год составила 51 миллион евро, сообщает Motorsport-Total со ссылкой на финансовый отчет команды.
Компания Manor Motorsports была основана в 1990 году. Впоследствии «Манор» стал преемником «Маруси». В сезоне-2014 «Маруся»
«Это (прибыль) позволило нам погасить долги и оплатить все счета», — сказал исполнительный директор «Манор» Винсент Кейси.
В ноябре владелец «конюшни» Стивен Фицпатрик сообщил, что «Манор» в ближайшее время обзаведется новым инвестором. На данный момент переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются. По итогам сезона-2016 команда замкнула таблицу в Кубке конструкторов, набрав одно очко.
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