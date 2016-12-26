Команда «Мерседес» будет следить за Миком Шумахером в «Формуле-3»
Команда «Формулы-1» «Мерседес» будет следить за выступлениями гонщика Мика Шумахера в «Формуле-3», заявил исполнительный директор немецкой «конюшни» Тото Вольфф.
Ране сообщалось, что Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, в следующем сезоне будет выступать в европейской серии «Формулы-3» за итальянскую команду Prema Powerteam.
«Мик отличный парень и отличный пилот. Его семья находится в нашем сердце, но ему теперь нужно сосредоточиться на “Формуле-3”. Если у него все получится, многие команды остановят свой взгляд на нем, и “Мерседес” в том числе», — сказал Вольфф, которого цитирует La Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за ту же Prema Powerteam в итальянской и немецкой сериях «Формулы-4». Последние несколько недель 17-летний немец в составе Prema участвовал в тестах «Формулы-3». В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии «Формулы-4».
Михаэль Шумахер, на закате своей карьеры в «Формуле-1» выступавший за «Мерседес», серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Немец, после несчастного случая долго находившийся в коме, с сентября 2014 года проходит восстановление в Швейцарии.
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