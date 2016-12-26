Перес считает, что в новом сезоне «Ф-1» «Форс Индия» может попасть в первую тройку
Мексиканский пилот «Формулы-1» Серхио Перес считает, что в новом сезоне его команда «Форс Индия» может побороться за первую тройку по итогам чемпионата.
«Форс Индия» в завершившемся сезоне со 173 очками стала в Кубке конструкторов четвертой — позади «Феррари» (398) и впереди «Уильямса» (138). В сезоне-2017 в «Формуле-1» вступает в силу новый технический регламент.
«В следующем году у нас будет возможность удивить. Изменение в правилах в нашу пользу. Думаю, мы могли бы стремиться быть в первой тройке по итогам года», — сказал Перес, которого цитирует Marca.
Согласие с Пересом выразил его новый партнер по команде француз Эстебан Окон.
«Каждый год мы улучшаем нашу работу. В команде есть люди с большим потенциалом, и мы считаем, что прогноз на следующий год может быть только положительным. Мы не имеем таких экономических мощностей, как большие команды, но я вижу хороший потенциал. Мы можем быть в первой тройке», — заявил Окон.
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