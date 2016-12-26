Король воздуха. Последний вызов Эдриана Ньюи
26 декабря Эдриану Ньюи, лучшему инженеру Ф-1, исполняется 58 лет. Впереди у гения новый и, возможно, последний вызов в блестящей карьере.
Перемены в техническом регламенте, которые произойдут в Формуле-1 в следующем году, эксперты называют крупнейшими «за последние десятилетия». Машины получат более прочную и широкую резину, а также более эффективное заднее антикрыло. Впервые со времени гибели Айртона Сенны ФИА изменяет правила не для того, чтобы замедлить автомобили. По прогнозам экспертов, болиды станут на две секунды с круга быстрее.
Эти перемены — невероятный вызов для всех инженеров, задействованных в паддоке, но всё внимание сейчас приковано к лучшему конструктору в мире Формулы-1 — Эдриану Ньюи. В честь дня рождения технического гения, чьи машины 10 раз выигрывали Кубок конструкторов, рассказываем о новом большом вызове в карьере британца.
Кризис веры
В начале июля в Англии был представлен новейший гиперкар
«Я давно стремился создать дорожный автомобиль, и союз “Астон Мартин” и “Ред Булл” помог приблизиться к этой цели. Я всегда знал, что “Ред Булл” умеет достигать максимальной эффективности, а опыт “Астон Мартин” в области создания красивых, быстрых и удобных автомобилей класса GT окажет проекту огромную помощь, — заявил на презентации Ньюи. — Я всегда был убеждён, что
От дел в Формуле-1 Эдриан Ньюи отошёл в 2014 году. До этого момента его машины побеждали четыре года подряд, такие гранды, как «Феррари», «Макларен» и «Мерседес», раз за разом оставались позади, и конструктору явно приелись победы. Пытаясь переманить инженера новым вызовом, «Скудерия» предложила Ньюи £ 20 млн в год, но тот предпочёл остаться в «Ред Булл» — австрийцы согласились на половину рабочего времени специалиста, который теперь мог посвящать себя другим проектам.
Ньюи
Однако прошло немного времени, и ФИА наконец сформулировала правила сезона-2017, а Ньюи соскучился по победам. «Влияние Эдриана
Новый регламент — это практически всегда новый
Гонка развития
«Думаю, превзойти “Мерседес” будет трудно. В 2017 год они вступают в статусе явных фаворитов, — признаёт Хорнер. — Но мы надеемся, что новый регламент сбалансирует эффективность шасси и мотора. Мы также уверены, что добьёмся прогресса с собственными двигателями. И мы надеемся, что сможем оказать прессинг на них и результаты гонок станут менее предсказуемыми».
Сейчас все надежды
RB13 не будет похожа ни на одну из машин «Ред Булл», с которыми до этого работал Ньюи. Формула-1 отказывается от высокого и узкого переднего антикрыла, возвращаясь к конфигурации до 2009 года, когда «Ред Булл» ещё не побеждал. В то же время более широкие и жёсткие шины позволят гонщикам атаковать агрессивнее, а поведение машины станет более стабильным.
В то же время в
Отметим, что под руководством Эдриана Ньюи и в «Ред Булл», и в «Макларене» с развитием машины по ходу сезона всегда всё было в порядке. Так, под конец сезона-2009 «Ред Булл» стабильно опережал сильно начавший год «Браун», а в 2005-м наибольшего прогресса в середине сезона добился ведомый английским специалистом «Макларен».
Английский «джокер»
Эдриан Ньюи считается главным гением Формулы-1 последних 20 лет. На его счету 10 Кубков конструкторов, а его автомобили выиграли десятки
Единственным, кому удавалось сражаться с болидами Ньюи, оставался Росс Браун, однако
Сейчас в Формуле-1 нет более успешного инженера, чем Ньюи, и ему, как и Россу Брауну, доказывать в «Больших призах» уже нечего. Несколько раз Ньюи был в шаге от того, чтобы завязать с автогонками. Но
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