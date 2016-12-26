Сайнс-младший: Вопрос о моём уходе из «Торо Россо» даже не поднимался

«Нельзя удерживать пилота, если он этого не хочет. Я разговаривал с “Ред Булл” и знаю, что, если хорошо выступлю в сезоне-2017, они это оценят. Не знаю, отпустят они меня или нет, но они рассмотрят такой вариант… Не так, как в этом году, когда такой вопрос даже не поднимался», — приводит слова Сайнса Marca.