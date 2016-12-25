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25 декабря 2016, 21:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Херберт предложил проводить разные гонки для чемпионата команд и пилотов Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт предложил свой вариант формата Гран-при Ф-1.

«Меня расстраивают слова пилотов о том, что им не нравится выступать по пятницам. “Мы только собираем данные для инженеров, это не весело”, — говорят они. Когда я выступал, я хотел проехать каждый километр.

Так что я подумал, как сделать этап более интересным для пилотов и зрителей. Что, если в пятницу проводить 90 минут тренировки, а после неё квалификацию? В субботу была бы получасовая разминка, а потом часовая гонка. Очки за неё шли бы только в зачёт Кубка конструкторов. Я называю её командной гонкой.

А в воскресенье был бы Гран-при. Очки начислялись бы только пилотам, и они получали бы минимум помощи снаружи. Гонщики были бы героями, сами бы принимали решения. В субботу бы доминировали команду, а в воскресенье мы бы видели наших героев», — цитирует Херберта Speed Week.
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