Херберт предложил проводить разные гонки для чемпионата команд и пилотов Ф-1
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт предложил свой вариант формата
Гран-при Ф-1.
«Меня расстраивают слова пилотов о том, что им не нравится выступать по пятницам. “Мы только собираем данные для инженеров, это не весело”, — говорят они. Когда я выступал, я хотел проехать каждый километр.
Так что я подумал, как сделать этап более интересным для пилотов и зрителей. Что, если в пятницу проводить 90 минут тренировки, а после неё квалификацию? В субботу была бы получасовая разминка, а потом часовая гонка. Очки за неё шли бы только в зачёт Кубка конструкторов. Я называю её командной гонкой.
А в воскресенье был бы
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