Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28252759/
25 декабря 2016, 21:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Уверен, что смог бы победить Хэмилтона, выступай мы в одной команде

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверен, что превзошёл бы трёхкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступай они на одинаковых машинах.

«Меня несколько раз спрашивали, с кем бы я хотел выступать в одной команде, и я всегда называл Льюиса среди прочих. Я считаю его очень талантливым и думаю, что у нас бы вышло отличное сражение, но да, я уверен, что смог бы его победить», — приводит слова Риккардо Sydney Morning Herald.

В сезоне-2016 Риккардо занял в чемпионате третье место, а Хэмилтон второе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Сайнс-младший: Вопрос о моём уходе из «Торо Россо» даже не поднимался

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что в 2016 году в «Ред Булл» не допускали возможности отпустить его в другую команду на следующий сезон, но через год такой вариант будет рассматриваться.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена