Риккардо: Уверен, что смог бы победить Хэмилтона, выступай мы в одной команде

«Меня несколько раз спрашивали, с кем бы я хотел выступать в одной команде, и я всегда называл Льюиса среди прочих. Я считаю его очень талантливым и думаю, что у нас бы вышло отличное сражение, но да, я уверен, что смог бы его победить», — приводит слова Риккардо Sydney Morning Herald.



В сезоне-2016 Риккардо занял в чемпионате третье место, а Хэмилтон второе.