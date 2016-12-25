Риккардо: Уверен, что смог бы победить Хэмилтона, выступай мы в одной команде
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверен, что превзошёл бы трёхкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступай они на одинаковых машинах.
«Меня несколько раз спрашивали, с кем бы я хотел выступать в одной команде, и я всегда называл Льюиса среди прочих. Я считаю его очень талантливым и думаю, что у нас бы вышло отличное сражение, но да, я уверен, что смог бы его победить», — приводит слова Риккардо Sydney Morning Herald.
В сезоне-2016 Риккардо занял в чемпионате третье место, а Хэмилтон второе.
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