Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28248903/
25 декабря 2016, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: команды не должны тратить по € 450 млн в год

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост считает, что команды Формулы-1 должны сократить свои расходы.

«Необходимо сокращение расходов. Не может быть так, чтобы команда тратила € 450 млн в год. Даже заводские команды не могут регулярно тратить столько денег. Это нецелесообразно. Большие команды жалуются, что расходы невозможно контролировать, но это не так, в “Торо Россо” каждый экономит расходы. Давайте, например, всем по € 150 млн на сезон и возможность ФИА контролировать расходы», — приводит слова Тоста Tiroler Tageszeitung.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена