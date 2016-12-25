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За него проголосовали 26 процентов респондентов. Второе место занял россиянин Даниил Квят, который начал сезон в «Ред Булле», но был переведен в «Торо Россо» (23 процента). Тройку замкнул Эстебан Гутьеррес из «Хааса», не набравший ни одного очка за сезон (6 процентов).

В голосовании за лучшего гонщика года победу одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», занявший по итогам сезона второе место. Всего на 1 процент (37 процентов против 38) отстал от него Макс Ферстаппен, перешедший по ходу сезона из «Торо Россо» в «Ред Булл». Стоит отметить, что в опросе BBC принимали участие в основном британские болельщики, которые могли поддерживать своего соотечественника. Партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг, впервые в карьере ставший чемпионом мира, получил только 14 процентов.