Вольф: Те, кто говорят о конфликте интересов, просто не понимают Формулу-1

Вольф является частью команды менеджеров Валттери, но по контракту с «Мерседесом» не может извлекать какую-либо коммерческую выгоду из сотрудничества с его пилотами.



«Я не идиот. Четыре года назад я присоединился к концерну “Даймлер” и подписал контракт, что не имею права выступать в роли менеджера пилотов “Мерседеса”. Но это не проблема. Её просто нет. Любой, кто говорит о каком-либо конфликте интересов, просто не понимает Формулу-1. Мы до сих пор не приняли решение, потому что оно касается не только пилота и команды. Нужно уважать другие команды. Боттас — хороший вариант, но мы знаем, насколько он важен для “Уильямса”. Эта деликатная ситуация требует более тщательного подхода», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.