Вольф: Те, кто говорят о конфликте интересов, просто не понимают Формулу-1
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о конфликте интересов между ним и его командой
из-за возможного подписания соглашения с пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом.
Вольф является частью команды менеджеров Валттери, но по контракту с «Мерседесом» не может извлекать
«Я не идиот. Четыре года назад я присоединился к концерну “Даймлер” и подписал контракт, что не имею права выступать в роли менеджера пилотов “Мерседеса”. Но это не проблема. Её просто нет. Любой, кто говорит о
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