Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28245765/
24 декабря 2016, 18:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Те, кто говорят о конфликте интересов, просто не понимают Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о конфликте интересов между ним и его командой из-за возможного подписания соглашения с пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом.

Вольф является частью команды менеджеров Валттери, но по контракту с «Мерседесом» не может извлекать какую-либо коммерческую выгоду из сотрудничества с его пилотами.

«Я не идиот. Четыре года назад я присоединился к концерну “Даймлер” и подписал контракт, что не имею права выступать в роли менеджера пилотов “Мерседеса”. Но это не проблема. Её просто нет. Любой, кто говорит о каком-либо конфликте интересов, просто не понимает Формулу-1. Мы до сих пор не приняли решение, потому что оно касается не только пилота и команды. Нужно уважать другие команды. Боттас — хороший вариант, но мы знаем, насколько он важен для “Уильямса”. Эта деликатная ситуация требует более тщательного подхода», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена