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24 декабря 2016, 16:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг рассказал о фотокниге про свою борьбу за титул

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал о фотокниге Пола Рипка, которая расскажет про борьбу немецкого пилота за титул.

Чемпион Формулы-1 2016 года <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> рассказал о <span class=stop>фото</span>книге Пола <span class=error>Рипка</span> которая расскажет про борьбу немецкого пилота за титул. Увеличить
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Книга получила название «Наконец-то».

«Финальные моменты борьбы за титул, мои взлёты и падения были задокументированы моим другом Полом Рипком и обессмерчены его фантастической образностью.

Теперь мы можем пережить эти моменты вместе: драму финальной гонки, эмоции после победы, и, наконец, объявление в Вене о том, что я навсегда вешаю гоночные ботинки на гвоздь», — написал Росберг в «твиттере».
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