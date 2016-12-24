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24 декабря 2016, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Эрикссон: Мы с Насром двигали друг друга вперёд

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон заявил, что Фелипе Наср помог ему прибавить в уровне выступлений.

Пока неизвестно, останется ли бразилец в команде на следующий сезон, или у Эрикссона будет новый напарник.

«Думаю, мы с Фелипе были хорошей парой, потому что подталкивали друг друга. Хоть я и считаю, что выступал сильнее, мы были очень близки. Между нами всегда была хорошая борьба и мы двигали друг друга вперёд.

У нас были свои разногласия и проблемы, тут нет сомнений. Но я всё равно считаю, что это были положительные два совместных года и, как я уже сказал, мы были близки по уровню и подталкивали друг друга», — цитирует Эрикссона Motorsport.
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