Шампанское в ботинке и другие забавные моменты сезона Формулы-1
Эванс спародировал Алонсо, Риккардо напоил всех из ботинка, а чайки помешали Феттелю — в обзоре самых весёлых моментов года.
Пародия Эванса на Алонсо
Гонщик GP2 Митч Эванс запоздало присоединился к шуткам по поводу отдыха Фернандо Алонсо на
«Грею место для Фернандо», — подписал Эванс фото.
«Шуи» Даниэля Риккардо
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завёл самую негигиеничную традицию года, решив пить подиумное шампанское из гоночного ботинка. Австралиец успел так напоить Нико Росберга, Марка Уэббера и Джерарда Батлера, а немец даже пообещал не давать Дэну больше побеждать, чтобы не пить из его ботинка.
День мёртвых в «Ред Булл»
8-битная Формула-1
Формула-1 решила представить обзор завершившегося сезона в виде 8-битной видеоигры. Даниил Квят, например, превращался по ходу ролика в торпеду, взрывая болид Себастьяна Феттеля. С иронией у создателей видео всё в полном порядке.
Развлечения Хэмилтона в Snapchat
Льюису Хэмилтону было скучно на
«Хэй, Льюис, без обид, но моя мама сказала, что из нас двоих я красивее!» — заявил Карлос.
Параллельная парковка Росберга и Хэмилтона
Борьба Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в
Варан против Ферстаппена, чайки против Феттеля
Животный мир в этом году решил проверить реакцию пилотов Формулы-1. Сначала в Монреале чайки решили испытать Себастьяна Феттеля, усевшись на трассу.
«Я смотрел на чаек и заблокировал колёса, в тот момент ты меня и догнал!» — сказал Феттель пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, выигравшему гонку, в комнате перед выходом на подиум.
А в экзотичном Сингапуре на трассу выбрался варан, перебежав дорогу Максу Ферстаппену.
Шутливое подтверждение перехода Хюлькенберга
Нико Хюлькенберг решил подтвердить свой переход в «Рено» без лишней серьёзности. Немец выложил в «твиттер» передовицу газеты со слухами о переходе, но внимание сосредоточил не на ней.
«Любопытно, как «Дортмунд» сыграет сегодня с «Гертой», — подписал картинку Нико.
***
Конечно, хватало в этом сезоне и смешных (или хотя бы забавных) фраз, но о них поговорим в следующий раз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter