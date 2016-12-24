Шампанское в ботинке и другие забавные моменты сезона Формулы-1

Пародия Эванса на Алонсо

Гонщик GP2 Митч Эванс запоздало присоединился к шуткам по поводу отдыха Фернандо Алонсо на Гран-при Бразилии — 2015. Тогда испанец решил понежиться на солнышке после поломки машины.



«Грею место для Фернандо», — подписал Эванс фото.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">warming it up for <a href="https://twitter.com/alo_oficial">@alo_oficial</a> <a href="https://t.co/ZzYIxFvw7P">pic.twitter.com/ZzYIxFvw7P</a></p>— Mitch Evans (@mitchevans_) <a href="https://twitter.com/mitchevans_/status/802069476640440321">25 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



«Шуи» Даниэля Риккардо

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завёл самую негигиеничную традицию года, решив пить подиумное шампанское из гоночного ботинка. Австралиец успел так напоить Нико Росберга, Марка Уэббера и Джерарда Батлера, а немец даже пообещал не давать Дэну больше побеждать, чтобы не пить из его ботинка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RICCIARDO?src=hash">#RICCIARDO</a> does the <a href="https://twitter.com/hashtag/Shoey?src=hash">#Shoey</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/USGP?src=hash">#USGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CPez?src=hash">#CPez</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Accordion?src=hash">#Accordion</a> <a href="https://twitter.com/F1">@F1</a> <a href="https://twitter.com/redbullracing">@redbullracing</a> <a href="https://t.co/JWsy3E0jm0">pic.twitter.com/JWsy3E0jm0</a></p>— Cory Pesaturo (@CoryPez) <a href="https://twitter.com/CoryPez/status/790309179722375168">23 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



День мёртвых в «Ред Булл»

Гран-при Мексики совпал с традиционным мексиканским праздником День мёртвых. В его честь Максу Ферстаппену и Дэну Риккардо разрисовали лица в праздничном стиле, превратив гонщиков в оживших мертвецов.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-qQnH7yfml4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



8-битная Формула-1

Формула-1 решила представить обзор завершившегося сезона в виде 8-битной видеоигры. Даниил Квят, например, превращался по ходу ролика в торпеду, взрывая болид Себастьяна Феттеля. С иронией у создателей видео всё в полном порядке.



Развлечения Хэмилтона в Snapchat

Льюису Хэмилтону было скучно на пресс-конференции Гран-при Японии, и британец решил развлечься в приложении Snapchat. В результате творчества Хэмилтона сам он превратился в зайца, а Карлосу Сайнсу-младшему достался облик лисы.



«Хэй, Льюис, без обид, но моя мама сказала, что из нас двоих я красивее!» — заявил Карлос.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hey <a href="https://twitter.com/LewisHamilton">@LewisHamilton</a> no offense but my mum says im the cutest of both ? <a href="https://t.co/8fwprhH5We">pic.twitter.com/8fwprhH5We</a></p>— Carlos Sainz (@carlosainz) <a href="https://twitter.com/carlosainz/status/783952990449307648">6 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Параллельная парковка Росберга и Хэмилтона

Борьба Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в Абу-Даби дошла до пика абсурда. Джипы пилотов на автодроме оказались припаркованы впритык друг к другу. Вероятно, хулиганом выступил Хэмилтон, ведь в этом случае Росберг не смог бы открыть водительскую дверь своего серого джипа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is some serious douchebag parking by either Rosberg (grey) oder Hamilton (silver). :-) <br>Don't know who arrived first though. <a href="https://twitter.com/hashtag/AMuS?src=hash">#AMuS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/YYdBbsM4MZ">pic.twitter.com/YYdBbsM4MZ</a></p>— Tobi Grüner (@tgruener) <a href="https://twitter.com/tgruener/status/802490202992230400">26 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





Варан против Ферстаппена, чайки против Феттеля

Животный мир в этом году решил проверить реакцию пилотов Формулы-1. Сначала в Монреале чайки решили испытать Себастьяна Феттеля, усевшись на трассу.



«Я смотрел на чаек и заблокировал колёса, в тот момент ты меня и догнал!» — сказал Феттель пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, выигравшему гонку, в комнате перед выходом на подиум.



А в экзотичном Сингапуре на трассу выбрался варан, перебежав дорогу Максу Ферстаппену.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The absolute cheek of these guys... ?<a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/C4F1?src=hash">#C4F1</a> <a href="https://t.co/PvEaJFckl1">pic.twitter.com/PvEaJFckl1</a></p>— Channel 4 F1® (@C4F1) <a href="https://twitter.com/C4F1/status/742095300861497344">12 июня 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Шутливое подтверждение перехода Хюлькенберга

Нико Хюлькенберг решил подтвердить свой переход в «Рено» без лишней серьёзности. Немец выложил в «твиттер» передовицу газеты со слухами о переходе, но внимание сосредоточил не на ней.



«Любопытно, как «Дортмунд» сыграет сегодня с «Гертой», — подписал картинку Нико.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Curious how Dortmund performs against <a href="https://twitter.com/HerthaBSC">@HerthaBSC</a> tonight. <a href="https://twitter.com/BVB">@bvb</a> <a href="https://twitter.com/BILD_Sport">@BILD_Sport</a> ... <a href="https://t.co/mJUz69u3cl">pic.twitter.com/mJUz69u3cl</a></p>— Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) <a href="https://twitter.com/HulkHulkenberg/status/786832297525911552">14 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



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Конечно, хватало в этом сезоне и смешных (или хотя бы забавных) фраз, но о них поговорим в следующий раз.