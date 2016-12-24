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https://sport.mail.ru/news/formula1/28244766/
24 декабря 2016, 15:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мик Шумахер: Моя цель — стать чемпионом Формулы-1

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, признал, что также ставит себе цель стать чемпионом «Королевских гонок».

«Конечно, это моя цель. Каждый гонщик хочет этого», — приводит слова Шумахера-младшего Bild.

В то же время Шумахер заверил, что пока не спешит в Ф-1.

«Захочу этого, когда буду готов к такому шагу. Но я узнаю об этом только когда момент придёт», — сказал гонщик.

Сезон-2017 Мик Шумахер проведёт в Формуле-3, где будет выступать за команду «Према».
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