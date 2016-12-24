«Конечно, это моя цель. Каждый гонщик хочет этого», — приводит слова Шумахера-младшего Bild.



В то же время Шумахер заверил, что пока не спешит в Ф-1.



«Захочу этого, когда буду готов к такому шагу. Но я узнаю об этом только когда момент придёт», — сказал гонщик.



Сезон-2017 Мик Шумахер проведёт в Формуле-3, где будет выступать за команду «Према».