Мик Шумахер: Моя цель — стать чемпионом Формулы-1
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, признал, что также ставит себе цель стать чемпионом «Королевских гонок».
«Конечно, это моя цель. Каждый гонщик хочет этого», — приводит слова
В то же время Шумахер заверил, что пока не спешит в Ф-1.
«Захочу этого, когда буду готов к такому шагу. Но я узнаю об этом только когда момент придёт», — сказал гонщик.
Сезон-2017 Мик Шумахер проведёт в Формуле-3, где будет выступать за команду «Према».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter