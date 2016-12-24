Грожан: Поставил бы «Хаасу» восемь или девять баллов за сезон-2016

«Хаас» стал седьмым в Кубке конструкторов.



«Я бы поставил нам восемь или девять, ведь это был первый год, и никто не ожидал, что мы будем набирать очки. Вначале мы всё сделали правильно, но потом потеряли ход. Думаю, мы стали хуже использовать шины, хотя в начале не знали, что используем их хорошо. Но мы попадали в первую пятёрку, шестёрку, семёрку, восьмёрку и десятку — весьма хорошо», — приводит слова Грожана GP Update.