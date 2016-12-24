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24 декабря 2016, 14:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан: Поставил бы «Хаасу» восемь или девять баллов за сезон-2016

Пилот «Хааса» Ромен Грожан оценил выступление своей команды в прошедшем сезоне Формулы-1.

«Хаас» стал седьмым в Кубке конструкторов.

«Я бы поставил нам восемь или девять, ведь это был первый год, и никто не ожидал, что мы будем набирать очки. Вначале мы всё сделали правильно, но потом потеряли ход. Думаю, мы стали хуже использовать шины, хотя в начале не знали, что используем их хорошо. Но мы попадали в первую пятёрку, шестёрку, семёрку, восьмёрку и десятку — весьма хорошо», — приводит слова Грожана GP Update.
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