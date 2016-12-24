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24 декабря 2016, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Таффен: Старт 2015 года просто убил «Рено»

Главный моторист «Рено Спорт» Реми Таффен рассказал о том, что компания имела большие проблемы из-за неопределённости в начале 2015 года.

Тогда «Рено» ещё не приобрёл «Лотус», а «Ред Булл» хотел отказаться от моторов компании.

«Старт 2015 года просто убил нас. Мы остановили всю работу. Было тяжело и технически, и политически. Мы не знали, купим мы команду или нет, будут ли у нас клиенты. Если сложить всё вместе, то это кому угодно осложнит жизнь. Во второй половине 2015-го мы показали, что можем не только выжить, но и снова делать хорошую работу», — приводит слова Таффена Autosport.
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