Хэмилтон: Я не получил равных возможностей с Росбергом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что у него с Нико Росбергом были не равные шансы на победу в сезоне-2016.
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В итоге чемпионом Формулы-1 стал Росберг.
«Работа команды — предоставить обоим пилотам равные возможности. И, к сожалению, я их не получил, потому что на моей стороне боксов были поломки, а на другой стороне нет. Так что это давило на меня тем, что я должен был использовать каждый малейший шанс. Это всё, что я мог сделать. Я не сделал ничего опасного, никому не навредил и сделал бы то же самое снова. Ты здесь, чтобы бороться», — приводит слова Хэмилтона Time.
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