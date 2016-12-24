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https://sport.mail.ru/news/formula1/28243862/
24 декабря 2016, 12:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Я не получил равных возможностей с Росбергом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что у него с Нико Росбергом были не равные шансы на победу в сезоне-2016.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон заявил что у него с <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росбергом</span> были не равные шансы на победу в сезоне-2016. Увеличить
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В итоге чемпионом Формулы-1 стал Росберг.

«Работа команды — предоставить обоим пилотам равные возможности. И, к сожалению, я их не получил, потому что на моей стороне боксов были поломки, а на другой стороне нет. Так что это давило на меня тем, что я должен был использовать каждый малейший шанс. Это всё, что я мог сделать. Я не сделал ничего опасного, никому не навредил и сделал бы то же самое снова. Ты здесь, чтобы бороться», — приводит слова Хэмилтона Time.
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