Баттон: Автоспорт получает в Великобритании мало поддержки
Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон заявил, что в «Королевских гонках» стало меньше британцев
из-за отсутствия государственной поддержки у автоспорта.
«Я никогда не платил за кокпит, и это очень трудно сделать британским пилотам, потому что автоспорт получает мало поддержки у нас. Правительство нас не поддерживает, и тут немного спонсоров. Пилоты из Южной Америки получают куда больше поддержки от правительства и больших спонсоров», — приводит слова Баттона официальный сайт Формулы-1.
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