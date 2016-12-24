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24 декабря 2016, 12:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Баттон: Автоспорт получает в Великобритании мало поддержки

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон заявил, что в «Королевских гонках» стало меньше британцев из-за отсутствия государственной поддержки у автоспорта.

«Я никогда не платил за кокпит, и это очень трудно сделать британским пилотам, потому что автоспорт получает мало поддержки у нас. Правительство нас не поддерживает, и тут немного спонсоров. Пилоты из Южной Америки получают куда больше поддержки от правительства и больших спонсоров», — приводит слова Баттона официальный сайт Формулы-1.
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