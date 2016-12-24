Баттон: Автоспорт получает в Великобритании мало поддержки

«Я никогда не платил за кокпит, и это очень трудно сделать британским пилотам, потому что автоспорт получает мало поддержки у нас. Правительство нас не поддерживает, и тут немного спонсоров. Пилоты из Южной Америки получают куда больше поддержки от правительства и больших спонсоров», — приводит слова Баттона официальный сайт Формулы-1.