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24 декабря 2016, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Окон и Верляйн — выдающиеся пилоты

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф лестно отозвался о выпускниках молодёжной программы его команды Паскале Верляйне и Эстебане Оконе.

Руководитель команды Мерседес <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> лестно отозвался о выпускниках молодёжной программы его команды Паскале Верляйне и <span class=error>Эстебане</span> <span class=error>Оконе</span>. Увеличить
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«Окон и Верляйн — выдающиеся пилоты, немногие выступают с ними в одной лиге. У них очень разные карьеры: один ушёл в DTM, а другой добился выдающихся результатов в младших формулах и GP3.

С моей точки зрения, они сильно отличаются как люди, но очень похожи в машине. Оба заслуживают того, чтобы остаться в Формуле-1 и иметь здесь будущее», — приводит слова Вольфа Autosport.
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