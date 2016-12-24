Вольф: Окон и Верляйн — выдающиеся пилоты
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф лестно отозвался о выпускниках молодёжной программы его команды Паскале Верляйне и Эстебане Оконе.
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«Окон и Верляйн — выдающиеся пилоты, немногие выступают с ними в одной лиге. У них очень разные карьеры: один ушёл в DTM, а другой добился выдающихся результатов в младших формулах и GP3.
С моей точки зрения, они сильно отличаются как люди, но очень похожи в машине. Оба заслуживают того, чтобы остаться в Формуле-1 и иметь здесь будущее», — приводит слова Вольфа Autosport.
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