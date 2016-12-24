Магнуссен и его деловой партнёр потеряли $ 21 млн из-за Формулы-1

В прошлом году их потери до выплаты налогов составили $ 10,6 млн, сообщает The Copenhagen post.



Сейчас стороны ищут способы компенсировать потери, привлекая новых спонсоров.



Сезон-2016 Магнуссен провёл в составе «Рено» и занял в чемпионате 16 место с семью очками. До этого на счету Магнуссена был сезон, проведённый в составе «Макларена».