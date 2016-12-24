Магнуссен и его деловой партнёр потеряли $ 21 млн из-за Формулы-1
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен и его деловой партнёр и спонсор Андерс Повлсен потеряли $ 21 млн за пять лет с момента начала кампании по выступлению датчанина в Формуле-1.
В прошлом году их потери до выплаты налогов составили $ 10,6 млн, сообщает The Copenhagen post.
Сейчас стороны ищут способы компенсировать потери, привлекая новых спонсоров.
Сезон-2016 Магнуссен провёл в составе «Рено» и занял в чемпионате 16 место с семью очками. До этого на счету Магнуссена был сезон, проведённый в составе «Макларена».
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