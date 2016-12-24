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24 декабря 2016, 9:36 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Гендиректор Liberty Media хочет проводить 25 гонок «Формулы-1» за сезон

Генеральный директор компании Liberty Media Грег Маффей считает, что «Формуле-1» нужно увеличить количество этапов до 25.

Генеральный директор компании Liberty Media <span class=error>Грег</span> <span class=error>Маффей</span> считает что Формуле-1 нужно увеличить количество этапов до 25. Увеличить
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«На данный момент у нас 21 этап, но в будущем нам нужно расширить географию. Привлекать для вещания компании и спонсоров из Азии, Северной и Латинской Америки. Особенно это касается США, где у нас недостаточно зрителей. Конечно, это не произойдет в один момент», — приводит слова Маффея Speedweek.

В ближайшем будущем Liberty Media выкупит контрольный пакет акций «Формулы-1».
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