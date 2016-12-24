Гендиректор Liberty Media хочет проводить 25 гонок «Формулы-1» за сезон

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«На данный момент у нас 21 этап, но в будущем нам нужно расширить географию. Привлекать для вещания компании и спонсоров из Азии, Северной и Латинской Америки. Особенно это касается США, где у нас недостаточно зрителей. Конечно, это не произойдет в один момент», — приводит слова Маффея Speedweek.

В ближайшем будущем Liberty Media выкупит контрольный пакет акций «Формулы-1».