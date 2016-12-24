Гендиректор Liberty Media хочет проводить 25 гонок «Формулы-1» за сезон
Генеральный директор компании Liberty Media Грег Маффей считает, что «Формуле-1» нужно увеличить количество этапов до 25.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На данный момент у нас 21 этап, но в будущем нам нужно расширить географию. Привлекать для вещания компании и спонсоров из Азии, Северной и Латинской Америки. Особенно это касается США, где у нас недостаточно зрителей. Конечно, это не произойдет в один момент», — приводит слова Маффея Speedweek.
В ближайшем будущем Liberty Media выкупит контрольный пакет акций «Формулы-1».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter