Хорнер: «Мерседес» начнёт год в статусе фаворита
Руководитель «Ред Булл» Кристан Хорнер считает, что команда «Мерседес» будет фаворитом в начале следующего сезона, несмотря на смену технического регламента.
«Обойти “Мерседес” будет сложно, они будут начинать год в статусе фаворита. За последние несколько лет они выиграли три чемпионата и более 50 гонок. Мы надеемся, что новый регламент сбалансирует значение мотора и шасси, хотим добиться прогресса с работой мотора. Мы рассчитываем, что сократим отставание от “Мерседеса”, а результаты станут менее предсказуемыми», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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