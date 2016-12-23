Хорнер: «Мерседес» начнёт год в статусе фаворита

«Обойти “Мерседес” будет сложно, они будут начинать год в статусе фаворита. За последние несколько лет они выиграли три чемпионата и более 50 гонок. Мы надеемся, что новый регламент сбалансирует значение мотора и шасси, хотим добиться прогресса с работой мотора. Мы рассчитываем, что сократим отставание от “Мерседеса”, а результаты станут менее предсказуемыми», — приводит слова Хорнера Motorsport.