Вернь: «Ред Булл» начал и закончил мою карьеру в Формуле-1

«Главным препятствием в итоге стал сам “Ред Булл”. Когда я ушёл из Формулы-1, у меня не оказалось менеджера. Когда дела шли хорошо — было здорово, но когда начались проблемы, мне оказалось некуда идти. Позже я нашёл выход из ситуации. “Ред Булл” помог мне попасть в Формулу-1, но потом отобрал у меня участие в чемпионате. В целом мне очень повезло с этой компанией, они спонсировали мою карьеру, всегда направляли в конкурентоспособный чемпионат, команду», — приводит слова Верня F1Today.