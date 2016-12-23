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23 декабря 2016, 21:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вернь: «Ред Булл» начал и закончил мою карьеру в Формуле-1

Бывший пилот «Торо Россо» Жан-Эрик Вернь рассказал, что ему было очень трудно найти команду после того, как «Ред Булл» не захотел продлевать с ним сотрудничество.

«Главным препятствием в итоге стал сам “Ред Булл”. Когда я ушёл из Формулы-1, у меня не оказалось менеджера. Когда дела шли хорошо — было здорово, но когда начались проблемы, мне оказалось некуда идти. Позже я нашёл выход из ситуации. “Ред Булл” помог мне попасть в Формулу-1, но потом отобрал у меня участие в чемпионате. В целом мне очень повезло с этой компанией, они спонсировали мою карьеру, всегда направляли в конкурентоспособный чемпионат, команду», — приводит слова Верня F1Today.
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