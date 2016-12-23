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23 декабря 2016, 19:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Внук Фиттипальди перешёл в гоночную академию «Феррари»

Внук бывшего пилота Формулы-1 Эммерсона Фиттипальди Энцо и Маркус Армстронг стали членами гоночной академии «Феррари», сообщает GPUpdate.

Армстронгу на данный момент 16 лет. Энцо Фиттипальди — 15 лет. В нынешнем году он выступал в Ginetta Junior Championship, где стал 18-м по итогам сезона.

Армстронг уже успел провести несколько гонок за рулём Формулы-Рено и Формулы-3. Зимой он начнёт свои выступления в Toyota Racing Series.

Вместе с Армстронгом и Фиттипальди в академии будут работать Шарль Леклер, Джулиано Алези, Гуан Ю Чжоу и Анотнио Фуоко.
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