Внук Фиттипальди перешёл в гоночную академию «Феррари»

Армстронгу на данный момент 16 лет. Энцо Фиттипальди — 15 лет. В нынешнем году он выступал в Ginetta Junior Championship, где стал 18-м по итогам сезона.



Армстронг уже успел провести несколько гонок за рулём Формулы-Рено и Формулы-3. Зимой он начнёт свои выступления в Toyota Racing Series.



Вместе с Армстронгом и Фиттипальди в академии будут работать Шарль Леклер, Джулиано Алези, Гуан Ю Чжоу и Анотнио Фуоко.