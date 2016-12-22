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22 декабря 2016, 22:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф нацелен завоевать Кубок конструкторов в 2017 году

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги сезона 2016 года и поделился ожиданиями от следующего чемпионата.

«Нико стал чемпионом и ушёл, Льюис показал стойкость духа и достойно принял поражение. Мы отпраздновали успех и проанализировали ошибки. Мы всегда в центре внимания, наши слова рассматривают под микроскопом. Теперь же настало время получить удовольствие от отдыха и начать подготовку к новому сезону. Наши ценности стали основой для трёх чемпионских сезонов, и мы не намерены уступать в гонке за четвёртый титул в 2017 году», — приводит слова Вольфа F1i.
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