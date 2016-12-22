Новые владельцы Формулы-1 могут сильно поменять формат гоночного уик-энда
Американская компания Liberty Media, которая в ближайшее время может окончательно получить контроль над Формулой-1, задумалась об изменении формата гоночного
уик-энда, сообщает британское издание i Newspaper.
Рассматривается возможность проведения спринтерской гонки в субботу, а также существенное сокращение продолжительности воскресной гонки — такой формат мог бы привлечь внимание американской публики. Кроме того, из расписания
«Это реализуемо. Есть возможность сделать с гоночными
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