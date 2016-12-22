Новые владельцы Формулы-1 могут сильно поменять формат гоночного уик-энда

Рассматривается возможность проведения спринтерской гонки в субботу, а также существенное сокращение продолжительности воскресной гонки — такой формат мог бы привлечь внимание американской публики. Кроме того, из расписания уик-энда могут полностью пропасть пятничные тренировки.



«Это реализуемо. Есть возможность сделать с гоночными уик-эндами что-то новое. Сейчас воскресенье — это шоу-тайм, а всё остальное — просто подготовка к нему. С точки зрения команды, два гоночных дня имеют смысл, хотя сейчас контракты с промоутерами предусматривают, что машины должны быть на трассе три дня, так что любые изменения должны учитывать это», — прокомментировал предложения неназванный представитель одной из команд Формулы-1.