Боттас — в «Мерседесе», Масса остается? Обзор недели в «Формуле-1»
Основные события и новости из мира королевских гонок — в обзоре «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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Квят сравнивает себя с Риккиардо, Алонсо вовремя ушел из «Феррари», а Хэмилтон упрекает руководство «Мерседеса» в неуважении к себе. Основные события и новости из мира королевских гонок — в обзоре «Советского спорта».
ПЕРЕСТАНОВКА
— Мы не планируем делать
Но, собственно, все всем уже понятно. Переговоры с «Уильямсом» пришли к успеху — 10 миллионов отступных, скидки на поставку двигателей и отдельных узлов в Гроуве сочли достаточной ценой за расставание с Валттери Боттасом. Официально об этом пока не объявляли, детали тоже неизвестны. Но принципиальное согласие достигнуто. В «Уильямс» долго упирались, пытаясь понять — кем они сами смогут заменить финна? Сажать в напарники к 18-летнему канадцу Лэнсу Строллу еще одного юного пилота было бы глупо. Нужен опытный гонщик, наставник и «дядька». В итоге… им станет Фелипе Масса.
Бразилец так трогательно прощался с трибунами во время последнего домашнего
А то мало ли….
НАГРАДА
Макс Ферстаппен пополнил коллекцию личных призов, став лучшим спортсменом в родной Голландии. Ну, как родной — родился парень в Бельгии, и паспорт у него — бельгийский… Но раз уж папа Йос в самом начале настоял, что сын будет гоняться за страну тюльпанов, то так в итоге и сложилось. Приз, в
ПРИЗНАНИЕ
— Нынешний «Макларен» — лучшая команда за всю мою карьеру! — признал Алонсо.
Собственно, Фернандо сделал два ярких заявления. Второе: «Я вовремя ушел из «Феррари».
— Я счастлив, что выступаю в лучшей команде в карьере, — рассказал испанец. — Здесь у людей сейчас самый высокий уровень знаний. Аналитика, работа на базе, философия разработки болида — все это отличается от того, к чему я привык. Но отличается в лучшую сторону.
В мое время «Скудерия» хотя бы боролась за титул до последней гонки сезона, а сейчас они уступают и «Мерседесу», и «Ред Булл». Я люблю «Феррари», но считаю, что своевременно ушел из нее.
КРИТИКА
Совсем иначе в адрес родной «конюшни» высказался Льюис Хэмилтон. Вообще, заявления британца порой пугают — не только фанатов, но и его руководство. Впрочем, без них было бы скучно!
— В этом году хватало моментов, когда я чувствовал себя некомфортно, — заявил Льюис. — С учетом всего, что я слышал в свой адрес, в том числе со стороны начальства, мне показалось, что говорившие это люди относились ко мне с неуважением. Вы никак не ожидаете подобного отношения от людей, которые руководят сотнями сотрудников. Что касается моего поражения от Росберга, я до сих пор с этим не смирился.
СРАВНЕНИЕ
— Думаю, в начале сезона я не уступал Дэну Риккиардо. Он — великолепный гонщик, но мы выступали на равных, — рассказал Даниил Квят. — Просто, возможно, я был чуть менее стабилен и чуть хуже понимал особенности работы болида, но это связано с опытом.
Россиянин, переведенный из «Ред Булла» в «Торо Россо» после
— Да, в «Торо Россо» я поехал хуже Сайнса. Карлосу удавалось заставить болид работать так, как ему нужно. Я же в первых трех
У команды есть четыре отличных пилота, каждый из который хочет стать чемпионом. Рано или поздно руководству придется принимать решение о составе на 2018-й год. Посмотрим, каким это решение окажется.
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