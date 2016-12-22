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Квят сравнивает себя с Риккиардо, Алонсо вовремя ушел из «Феррари», а Хэмилтон упрекает руководство «Мерседеса» в неуважении к себе. Основные события и новости из мира королевских гонок — в обзоре «Советского спорта».

ПЕРЕСТАНОВКА

— Мы не планируем делать каких-либо официальных заявлений по составу пилотов с нынешнего момента и вплоть до 3 января, когда команда вернется к полноценной работе, — отметили в «Мерседесе», устав отвечать на вопрос, кто заменит завершившего карьеру Нико Росберга.

Но, собственно, все всем уже понятно. Переговоры с «Уильямсом» пришли к успеху — 10 миллионов отступных, скидки на поставку двигателей и отдельных узлов в Гроуве сочли достаточной ценой за расставание с Валттери Боттасом. Официально об этом пока не объявляли, детали тоже неизвестны. Но принципиальное согласие достигнуто. В «Уильямс» долго упирались, пытаясь понять — кем они сами смогут заменить финна? Сажать в напарники к 18-летнему канадцу Лэнсу Строллу еще одного юного пилота было бы глупо. Нужен опытный гонщик, наставник и «дядька». В итоге… им станет Фелипе Масса.

Бразилец так трогательно прощался с трибунами во время последнего домашнего Гран-при, что болельщики на «Интерлагосе» чуть не зарыдали. Да и мы тоже, если честно. Как оказалось, Масса все же поспешил. И все идет к тому, что карьера вице-чемпиона мира 2008 года продлится еще минимум сезон. Правда, опять же — стоит дождаться официальных заявлений.

А то мало ли….

НАГРАДА

Макс Ферстаппен пополнил коллекцию личных призов, став лучшим спортсменом в родной Голландии. Ну, как родной — родился парень в Бельгии, и паспорт у него — бельгийский… Но раз уж папа Йос в самом начале настоял, что сын будет гоняться за страну тюльпанов, то так в итоге и сложилось. Приз, в общем-то, достался Максу вполне заслуженно. В 18 лет он выиграл Гран-при Испании, собрал еще 6 подиумов, занял пятое место в чемпионате мира, хотя сезон начинал в «Торо Россо», и утвердился в качестве потенциальной суперзвезды «Формулы-1». Да и особых конкурентов за это звание у него не оказалось. Звезды конькобежцы из Голландии, включая Свена Крамера, ушли в тень нашего Павла Кулижникова, футболисты на Евро-2016 вообще не попали, а олимпийские чемпионы Рио Дориан ван Рийсельберге (парусный спорт), Ферри Вертман (плавание) и Том Дюмулен (велоспорт) попросту не так популярны, как пилот «Ред Булла».

ПРИЗНАНИЕ

— Нынешний «Макларен» — лучшая команда за всю мою карьеру! — признал Алонсо.

Собственно, Фернандо сделал два ярких заявления. Второе: «Я вовремя ушел из «Феррари».

— Я счастлив, что выступаю в лучшей команде в карьере, — рассказал испанец. — Здесь у людей сейчас самый высокий уровень знаний. Аналитика, работа на базе, философия разработки болида — все это отличается от того, к чему я привык. Но отличается в лучшую сторону.

Цитата Что касается «Феррари», я провел там пять фантастических лет. Однако если бы остался еще на два года, то пережил бы разочарование.

В мое время «Скудерия» хотя бы боролась за титул до последней гонки сезона, а сейчас они уступают и «Мерседесу», и «Ред Булл». Я люблю «Феррари», но считаю, что своевременно ушел из нее.

КРИТИКА

Совсем иначе в адрес родной «конюшни» высказался Льюис Хэмилтон. Вообще, заявления британца порой пугают — не только фанатов, но и его руководство. Впрочем, без них было бы скучно!

— В этом году хватало моментов, когда я чувствовал себя некомфортно, — заявил Льюис. — С учетом всего, что я слышал в свой адрес, в том числе со стороны начальства, мне показалось, что говорившие это люди относились ко мне с неуважением. Вы никак не ожидаете подобного отношения от людей, которые руководят сотнями сотрудников. Что касается моего поражения от Росберга, я до сих пор с этим не смирился. Из-за технических проблем я потерял слишком много очков. Порой в таких ситуациях мысли о несправедливости застревают в голове. И тебе кажется, что все, что происходило, не являлось простой случайностью или совпадением.

СРАВНЕНИЕ

— Думаю, в начале сезона я не уступал Дэну Риккиардо. Он — великолепный гонщик, но мы выступали на равных, — рассказал Даниил Квят. — Просто, возможно, я был чуть менее стабилен и чуть хуже понимал особенности работы болида, но это связано с опытом.

Россиянин, переведенный из «Ред Булла» в «Торо Россо» после Гран-при России, все еще делится переживаниями от самого неудачного года карьеры.

— Да, в «Торо Россо» я поехал хуже Сайнса. Карлосу удавалось заставить болид работать так, как ему нужно. Я же в первых трех Гран-при после возвращения вообще не мог попасть в настройки. Сайнс оставался быстр и стабилен, опередить его было непросто. Но когда мне удавалось справиться с машиной и заставить ее ехать так, как я хочу, мы были с ним очень близки.

Цитата Поэтому я с воодушевлением жду следующего сезона — будет интересно начать борьбу с чистого листа. Что я думаю о месте в «Ред Булл»? В 2017-м мы все постараемся выступить, как можно лучше.

У команды есть четыре отличных пилота, каждый из который хочет стать чемпионом. Рано или поздно руководству придется принимать решение о составе на 2018-й год. Посмотрим, каким это решение окажется.