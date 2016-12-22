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22 декабря 2016, 1:20 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» близок к партнёрскому контракту с BP

Команда Формулы-1 «Рено» близка к заключению многолетнего партнёрского контракта с производителем топлива BP. Ранее «Рено» сотрудничал с Total, но намерен отказаться от него и заключить сделку на расширенное сотрудничества по примеру той, что есть между «Мерседесом» и Petronas, сообщает Autosport.

Со следующего года сотрудничать с BP также будет «Макларен», чей прежний партнёр Exxon Mobil теперь будет работать с «Ред Булл». Однако «Макларен» намерен работать с BP только в технической части Формулы-1, а «Рено» хочет сотрудничества и в работе над дорожными автомобилями.
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