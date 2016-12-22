«Рено» близок к партнёрскому контракту с BP

Со следующего года сотрудничать с BP также будет «Макларен», чей прежний партнёр Exxon Mobil теперь будет работать с «Ред Булл». Однако «Макларен» намерен работать с BP только в технической части Формулы-1, а «Рено» хочет сотрудничества и в работе над дорожными автомобилями.