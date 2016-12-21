«Феррари» хочет работать с «Альфа Ромео» в Ф-1, как «Ред Булл» с «Торо Россо»
Президент «Феррари» Серджио Маркионне хочет вернуть «Альфа Ромео» в Формулу-1 и сделать из неё младшую команду для «Скудерии» подобно тому, как сотрудничают «Торо Россо» и «Ред Булл».
«Одна из моих целей — вернуть “Альфа Ромео” в Формулу-1. Сейчас нам надо оценить, как много новых моделей “Альфа Ромео” мы сможем продать и как можно построить сотрудничество с “Феррари”.
В «Феррари» считают, что могли бы растить в «Альфа Ромео» своих молодых пилотов.
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