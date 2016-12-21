«Феррари» хочет работать с «Альфа Ромео» в Ф-1, как «Ред Булл» с «Торо Россо»

«Одна из моих целей — вернуть “Альфа Ромео” в Формулу-1. Сейчас нам надо оценить, как много новых моделей “Альфа Ромео” мы сможем продать и как можно построить сотрудничество с “Феррари”. Что-то вроде “Торо Россо” с “Ред Булл”», — приводит слова Маркионне Sky Sports.



В «Феррари» считают, что могли бы растить в «Альфа Ромео» своих молодых пилотов.