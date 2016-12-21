Маркионне: «Феррари» не спешит продлевать контракт с Феттелем

«Мы должны дать Себастьяну побеждающую машину и поставить его в более комфортное положение, чтобы он пилотировал, как умеет. Он не должен нервничать, как в Мексике, но за тот случай он уже извинился. Он должен сосредоточиться на своём лучшем пилотаже. Мы не спешим обновлять контракт, сперва надо вернуться к победам.



Не знаю, что Кими будет делать после 2017-го. Конечно, мы смотрим по сторонам, но у нас есть интересные молодые пилоты вроде Фуоко, здорово работающего на симуляторе, Леклера, победившего в GP3, и Джовинацци, ставшего нашим третьим пилотом, чтобы работать на симуляторе», — приводит слова Маркионне Sky Sports.