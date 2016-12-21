Формула-2017: быстрее, шире, сильнее

Следующий сезон в «Формуле-1» пройдет с новым техническим регламентом. «СЭ» выделил основные пункты, которые окажут существенное влияние на скорость и поведение болидов на трассе и, соответственно, могут изменить расклад сил в чемпионате. Возможно, «Мерседес» потеряет лидерство, тем более, что команда до сих пор не определилась с кандидатурой пилота, который станет напарником Льюиса Хэмилтона.

БОЛИДЫ: ДЛИННЕЕ И «ПРИЖИМИСТЕЕ»

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки уже заявил, что предстоящие изменения болидов будут самыми существенными за все время, что он работает в «Формуле-1». А Ки пришел в королевские гонки 19 лет назад. Изменится не только внешний облик машин — они вообще станут другими в плане аэродинамики и механических компонентов, ведь геометрия шасси существенно изменена.

Машины станут шире на 200 мм. Размер переднего антикрыла увеличится на 150 мм, заднего — на 200 мм, причем очертания обоих антикрыльев поменяются. Конструкторы уже по ходу прошлого сезона работали над тем, чтобы сделать стреловидным переднее антикрыло и скошенные края боковых понтонов, а также над тем, чтобы торцевые пластины заднего антикрыла были тоже стреловидными при виде сбоку.

Командам пришлось просто заново обсчитывать и выстраивать конфигурацию потоков вокруг машины. А ведь изменения коснулись и днища, и диффузора, и боковых дефлекторов. Это даст конструкторам едва ли не абсолютную свободу в плане повышения эффективности аэродинамики и увеличения прижимной силы. Кроме того, на 20 кг возрос вес болида, и это не считая увеличившейся массы покрышек. Плюс добавится 5 кг топлива по сравнению с нынешними 100 кг.

Все изменения направлены на то, чтобы скорость машин серьезно выросла, в отличие от тех ограничений, которые были в прошлые годы и скорость как раз ограничивали. Предполагается, что болиды-2017 будут проходить круг секунды на три быстрее, чем болиды-2016. Но возникнет проблема с обгонами, ведь новые стреловидные машины будут создавать более широкий шлей воздуха, а это значит, у тех, кто позади, снизится эффективность работы аэродинамики.

ШИНЫ: БОЛЕЕ ШИРОКИЕ

Одно из самых главных изменений, которое ждет «Формулу-1» — увеличение ширины покрышек. Ширина передней резины увеличится с 245 мм до 305 мм, задней — с 325 мм до 405 мм. Диаметр останется практически неизменным (увеличение всего на 10 мм), а посадочный размер с 13 дюймов решено не менять. Хотя официальный поставщик резины уже заявил, что готов работать над шинами диаметра 18 дюймов, но это вопрос не ближайшей перспективы. К чему приведет увеличение ширины покрышек? Самое главное — к увеличению пятна контакта с асфальтом, что гарантирует более быстрое прохождение поворотов, а также сделает более эффективными разгоны и торможения, то есть приведет к росту скорости.

ДВИГАТЕЛИ: ДЕШЕВЛЕ И МОЩНЕЕ

Существенных изменений в двигателях не произойдет — все те же гибридные силовые установки с шестицилиндровыми турбо-моторами объемом 1,6 литра. Но командам разрешено без каких-бы то ни было ограничений вносить изменения в любые компоненты силовой установки — от прежней системы жетонов на доработку решено отказаться.

Правда, теперь силовых установок на весь сезон можно использовать не пять, а всего четыре. Уменьшение количества установок приведет к снижению их стоимости, а отсутствие сдерживающих факторов на доработку — к тому, что разница в эффективности этих установок от разных производителей будет менее существенной, чем сейчас.

Правда, снятие ограничений — вещь довольно условная. Они останутся на габариты коленвала, весе определенных деталей, повышение работы температурных режимов, габариты накопителя энергии и блока управляющей электроники. Иными словами — у лидеров будет меньше возможностей для улучшения работы двигателя, чем у тех, кто сейчас отстает. То есть это шанс для той же «Хонды» приблизиться к «Мерседесу», который за счет своего гибрида три сезона подряд практически не ощущал конкуренции. И еще один нюанс — в предстоящем сезоне шум моторов «Формулы-1» станет громче за счет так называемого генератора звука.

«МЕРСЕДЕС»: ОПЯТЬ НЕПОБЕДИМЫЕ?

Очевидно, «Формула-1» должна стать интереснее, ведь любое изменение регламента ведет к тому, что появляется шанс у всех. Кто лучше приспособится к новым правилам, тот и добьется наибольшего прогресса. Самая сложная задача у «Мерседеса» — абсолютным лидерам королевских гонок предстоит доказать свою силу, лишившись Нико Росберга — не просто топ-пилота, а чемпиона мира, который был в команде с того самого момента, как немецкий концерн решил вернуться в «Формулу-1». Гонщика, который досконально знал, как и что работает в команде, и сам работал на команду. Кто его заменит — пока неизвестно. Число вариантом сузилось до двух: либо в Штутгарте решат посадить за руль боевого пилота немца Паскаля Верляйна, либо договорятся с «Уильямсом» о переходе финна Вальттери Боттаса.

Наверняка в «Ред Булле» и «Феррари», которые не уступают «Мерседесу» по бюджету, настроены за счет новых решений в области аэродинамики сократить отставание, а то и опередить главных конкурентов. Но вряд ли расстановка сил в борьбе за лидерство существенно изменится. Скорее, более острой борьбы стоит ждать между командами второго эшелона, к числу которых относится и «Торо Россо» Даниила Квята.