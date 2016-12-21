Даниэль Риккьярдо: Многие могут занять место Росберга, но не я

Австралиец дал понять, что не намерен уходить из австрийской команды.

— У меня есть контракт с «Ред Буллом» на два года, и я останусь в этой команде, — цитирует AFP Риккьярдо. — Есть много пилотов, которые могли бы занять место Росберга. Но лично я следующий сезон точно начну в «Ред Булле».