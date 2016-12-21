Ники Лауда: Не доверяем Верляйну? Ферстаппен тоже ездил в «Торо Россо», пока русский не выбил Феттеля

По словам Марко, эта заминка вызвана неуверенностью «Мерседеса».

— Мы должны вдумчиво к этому подойти, — цитирует F1i Лауду. — Можно только гадать, готов ли Паскаль. Мы считаем, что ему нужно пройти один-два сезона в качестве подготовки. Вспомните Ферстаппена — как он оказался в «Ред Булле». Он 15 месяцев ездил на «Торо Россо», пока русский пилот не совершил ошибку, выбив Феттеля….

Напомним, что Даниил Квят начинал 2016 год в «Ред Булле», где его сменил Макс Ферстаппен по ходу сезона после инцидента россиянина с Феттелем.