Сами останется в «Макларене», несмотря на уход из совета директоров
Глава отдела маркетинга «Макларена» Экрем Сами останется в команде Формулы-1, несмотря на то что принял решение покинуть совет директоров McLaren Technology Group.
«Мы можем подтвердить, что Экрем ушёл из совета директоров McLaren Technology Group, но остаётся членом руководящего состава», — приводит заявление
Ранее стало известно, что со своего поста должен уйти исполнительный директор «Макларена» Йост Капито, который формально числится в команде, но не выполняет никаких функций.
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