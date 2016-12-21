«Мне нечего сказать. Я спокоен и не хочу участвовать в этих спекуляциях. Всё, что сказали до этого момента, — неофициальная информация», — приводит слова Массы Globo Esporte.



По окончании сезона-2016 Масса завершил карьеру, но аналогичный поступок пилота «Мерседеса» Нико Росберга, завоевавшего в этом году титул, заставил немецкую команду срочно искать ему замену. «Мерседес» заинтересовался пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом, но второй пилот британцев Лэнс Стролл — абсолютный новичок, и в команде нужен хотя бы один опытный пилот. Поэтому руководство «Уильямса» пытается договориться с Массой, чтобы тот вернулся в Формулу-1 всего на один сезон.