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21 декабря 2016, 13:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс: Горжусь тем, что британская пресса сватает меня в «Мерседес»

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал слухи в британской прессе насчёт его возможного перехода в «Мерседес».

«Я горжусь тем, что британская пресса сватает меня в “Мерседес”, потому что я знаю, как трудно сделать себе имя в Формуле-1, особенно в случае с британской прессой. Раньше или позже, но моё время придёт, потому что после всех взлётов и падений мы будем в хорошей позиции в новом сезоне. Так что я жду 2017 года с большим желанием.

Что касается “Мерседеса”, то я считаю, что со всей их немецкой гордостью они украдут гонщика у “Ред Булл”. Потому что это будет означать, что их собственная программа по обучению молодых пилотов не работает», — приводит слова Сайнса Marca.
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