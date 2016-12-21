Сайнс: Горжусь тем, что британская пресса сватает меня в «Мерседес»

«Я горжусь тем, что британская пресса сватает меня в “Мерседес”, потому что я знаю, как трудно сделать себе имя в Формуле-1, особенно в случае с британской прессой. Раньше или позже, но моё время придёт, потому что после всех взлётов и падений мы будем в хорошей позиции в новом сезоне. Так что я жду 2017 года с большим желанием.



Что касается “Мерседеса”, то я считаю, что со всей их немецкой гордостью они украдут гонщика у “Ред Булл”. Потому что это будет означать, что их собственная программа по обучению молодых пилотов не работает», — приводит слова Сайнса Marca.