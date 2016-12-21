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https://sport.mail.ru/news/formula1/28207114/
21 декабря 2016, 12:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Почему Масса плакал? Когда заканчиваешь карьеру, должен смеяться

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда в шутку выразил недоумение по поводу того, что завершивший карьеру пилот «Уильямса» Фелипе Масса плакал после своей последней гонки на трассе в Бразилии, тогда как, по мнению Лауды, он должен был радоваться.

«Мой вопрос таков: вроде бы Масса плакал в Бразилии? Его жена и дети обнимали его, вся нация плакала, но я спрашиваю, почему плакал он? Когда ты заканчиваешь карьеру, то должен смеяться. Позвоню ему и спрошу», — приводит слова Лауды Servus TV.

По информации СМИ, «Уильямс» уговорил Массу вернуться на один сезон, чтобы получить возможность отпустить Валттери Боттаса в «Мерседес».
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