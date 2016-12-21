Лауда: Почему Масса плакал? Когда заканчиваешь карьеру, должен смеяться

«Мой вопрос таков: вроде бы Масса плакал в Бразилии? Его жена и дети обнимали его, вся нация плакала, но я спрашиваю, почему плакал он? Когда ты заканчиваешь карьеру, то должен смеяться. Позвоню ему и спрошу», — приводит слова Лауды Servus TV.



По информации СМИ, «Уильямс» уговорил Массу вернуться на один сезон, чтобы получить возможность отпустить Валттери Боттаса в «Мерседес».