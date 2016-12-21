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21 декабря 2016, 12:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Сумма контракта Массы с «Уильямсом» составит € 6 млн

Бразильский гонщик Фелипе Масса, по слухам заключивший с «Уильямсом» новый контракт на следующий сезон, заработает по нему € 6 млн, сообщает Sky Sports Italia.

Бразильский гонщик <span class=error>Фелипе</span> Масса по слухам заключивший с <span class=error>Уильямсом</span> новый контракт на следующий сезон заработает по нему € 6 млн сообщает Sky Sports Italia. Увеличить
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По завершению сезона-2016 Масса завершил карьеру, но аналогичный поступок пилота «Мерседеса» Нико Росберга, завоевавшего в этом году титул, заставил немецкую команду срочно искать ему замену. «Мерседес» заинтересовался пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом, но второй пилот британцев Лэнс Стролл — абсолютный новичок, и в команде нужен хотя бы один опытный пилот. Поэтому руководство «Уильямса» пытается договориться с Массой, чтобы тот вернулся в Формулу-1 всего на один сезон.
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