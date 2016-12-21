Риккардо исключил возможность перехода в «Мерседес» в это межсезонье
Пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, выступающий в составе «Ред Булл», заявил, что не собирается в это межсезонье покидать свою команду ради перехода в «Мерседес», где после завершения карьеры Нико Росбергом освободилось одно место.
«У меня осталось два года по контракту с «Ред Булл», где я и буду находиться. Есть много гонщиков, которые стремятся попасть на освободившееся место в «Мерседесе», и нельзя их в этом винить. Надеюсь только, что тот, кто там окажется, оценит его. Оно чертовски хорошее. Но меня вы увидите на «Альберт Парк» в «Ред Булл», — приводит слова Риккардо SBS TV.
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