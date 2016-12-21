Риккардо исключил возможность перехода в «Мерседес» в это межсезонье

«У меня осталось два года по контракту с «Ред Булл», где я и буду находиться. Есть много гонщиков, которые стремятся попасть на освободившееся место в «Мерседесе», и нельзя их в этом винить. Надеюсь только, что тот, кто там окажется, оценит его. Оно чертовски хорошее. Но меня вы увидите на «Альберт Парк» в «Ред Булл», — приводит слова Риккардо SBS TV.