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Анюков сыграл в футбол с заключенными в исправительной колонии
Защитник «Зенита» Александр Анюков побывал в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас).
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Защитник «Зенита» Александр Анюков побывал в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас).
Футболист поговорил с отбывающими наказание и ответил на вопросы. Заключенные обсудили с игроком, каких результатов достигнет сборная России на ЧМ-2018.
«От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление и что из группы команда должна выйти», — отметила
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