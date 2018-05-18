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17:27 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Анюков сыграл в футбол с заключенными в исправительной колонии

Защитник «Зенита» Александр Анюков побывал в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас).

Источник: РИА "Новости"

Футболист поговорил с отбывающими наказание и ответил на вопросы. Заключенные обсудили с игроком, каких результатов достигнет сборная России на ЧМ-2018.

«От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление и что из группы команда должна выйти», — отметила пресс-служба УФСИН.

Также Анюков провел мастер-класс и сыграл с командами осужденных ИК-4. Известный футболист вышел на поле в первом тайме с одной командой, в следующем — с другой. Встреча завершилась вничью.

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