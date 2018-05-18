Анюков сыграл в футбол с заключенными в исправительной колонии

Футболист поговорил с отбывающими наказание и ответил на вопросы. Заключенные обсудили с игроком, каких результатов достигнет сборная России на ЧМ-2018.

«От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление и что из группы команда должна выйти», — отметила пресс-служба УФСИН.



Также Анюков провел мастер-класс и сыграл с командами осужденных ИК-4. Известный футболист вышел на поле в первом тайме с одной командой, в следующем — с другой. Встреча завершилась вничью.