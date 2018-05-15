РФС получил около 29 млн рублей в 2017 году за счет штрафов КДК

Большую часть полученных средств РФС направил на организацию мероприятий по детско-юношескому футболу. 603 тысячи рублей были потрачены на проект по обучению специалистов по подготовке контролеров-распорядителей. «Вся полученная в соответствие с решениями КДК РФС сумма была направлена целевым образом на финансирование спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу и на организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей», — сказано в сообщении РФС.