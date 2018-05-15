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12:26 (мск), источник: ТАСС

РФС получил около 29 млн рублей в 2017 году за счет штрафов КДК

ТАСС, 15 мая. Российский футбольный союз (РФС) получил 28,98 миллиона рублей в 2017 году за счет штрафов Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Большую часть полученных средств РФС направил на организацию мероприятий по детско-юношескому футболу. 603 тысячи рублей были потрачены на проект по обучению специалистов по подготовке контролеров-распорядителей. «Вся полученная в соответствие с решениями КДК РФС сумма была направлена целевым образом на финансирование спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу и на организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей», — сказано в сообщении РФС.

В организацию мероприятий по детско-юношескому футболу входит проживание и питание команд, участвующих в мероприятии, проезд и проживание судейских бригад, оплата судейства по гражданско-правовому договору (ГПД), аренда спортивных сооружений, наградная атрибутика, локальные, транспортные и прочие расходы.

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