Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу
«Кристалл» из
«Кристалл» из
Встреча состоялась на стадионе «Янтарь» в Москве.
В составе петербуржской команды дубль оформил Дмитрий Шишин, а у «железнодорожников» все голы забил Алексей Крутиков, признанный MVP турнира. Отметим, что в составе обеих команд отсутствовали легионеры.
«Локомотив» в 2017 году стал чемпионом России, а «Кристалл» завоевал Кубок.
Пляжный футбол. Суперкубок России. Москва
«Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0).