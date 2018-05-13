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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

«Кристалл» из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок России по пляжному футболу переиграл московский «Локомотив» со счётом 4:3.

Встреча состоялась на стадионе «Янтарь» в Москве.

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В составе петербуржской команды дубль оформил Дмитрий Шишин, а у «железнодорожников» все голы забил Алексей Крутиков, признанный MVP турнира. Отметим, что в составе обеих команд отсутствовали легионеры.

«Локомотив» в 2017 году стал чемпионом России, а «Кристалл» завоевал Кубок.

Пляжный футбол. Суперкубок России. Москва

«Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0).

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