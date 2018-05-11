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15:18 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченко: Пока карьеру не завершаю, я еще могу и хочу играть

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал РИА Новости, что пока не собирается завершать карьеру, а хочет играть дальше.

Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Арарат» из первенства ПФЛ зоны «Центр», за который Павлюченко выступал летом-осенью 2017 года.

В ноябре контракт был расторгнут.

«Не говорил о том, что завершаю карьеру. Только думаю об этом, мысль такая в голове пробегает. Я уже полгода вне футбола, чувствую, что теряюсь. Очень тяжело не тренироваться, быть без команды. Пока карьеру не завершаю, я еще могу и хочу играть. Как придет время, я скажу, что пора уходить», — заявил Павлюченко по телефону.

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Павлюченко в 2003—2008 годах выступал за «Спартак», с которым выигрывал Кубок России и трижды становился серебряным призером чемпионата России. «Из “Спартака” никто не связывался, никто меня во вторую команду приглашать не будет. Если бы хотели, то пригласили бы уже», — сказал футболист.

«Сейчас учусь на тренера, в июле сессия, а ближе к зиме экзамен на категорию B. Решил начать с низов, потихоньку шагать вперед. Начал с категории B, потом будет A, а там посмотрим, может, и о категории Pro подумаю», — добавил собеседник агентства.

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