Павлюченко: Пока карьеру не завершаю, я еще могу и хочу играть

Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Арарат» из первенства ПФЛ зоны «Центр», за который Павлюченко выступал летом-осенью 2017 года.

В ноябре контракт был расторгнут.

«Не говорил о том, что завершаю карьеру. Только думаю об этом, мысль такая в голове пробегает. Я уже полгода вне футбола, чувствую, что теряюсь. Очень тяжело не тренироваться, быть без команды. Пока карьеру не завершаю, я еще могу и хочу играть. Как придет время, я скажу, что пора уходить», — заявил Павлюченко по телефону.

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Павлюченко в 2003—2008 годах выступал за «Спартак», с которым выигрывал Кубок России и трижды становился серебряным призером чемпионата России. «Из “Спартака” никто не связывался, никто меня во вторую команду приглашать не будет. Если бы хотели, то пригласили бы уже», — сказал футболист.