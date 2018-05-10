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19:26 (мск), источник: Р-Спорт

«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов, «Зенит» вошел в топ-50

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, санкт-петербургский «Зенит» расположился на 49-й строчке, сообщается на сайте компании.

Источник: Reuters

Отмечается, что стоимость бренда «МЮ» оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге. Вторым остается мадридский «Реал» (1,573 миллиарда долларов), замыкает тройку по-прежнему «Барселона» (1,511). Бренд «Зенита» (125 миллионов долларов) подешевел за год на 19%, клуб опустился в рейтинге на восемь мест и стал 49-м.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,895 миллиарда долларов,

2. «Реал» (Испания) — 1,573,

3. «Барселона» (Испания) — 1,511,

4. «Бавария» (Германия) — 1,406,

5. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,331,

6. «Ливерпуль» (Англия) — 1,204,

7. «Челси» (Англия) — 1,195,

8. «Арсенал» (Англия) — 1,083,

9. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 0,913,

10. «Тоттенхэм» (Англия) — 0,764.

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