«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов, «Зенит» вошел в топ-50
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance,
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Английский «Манчестер Юнайтед» занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance,
Отмечается, что стоимость бренда «МЮ» оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге. Вторым остается мадридский «Реал» (1,573 миллиарда долларов), замыкает тройку
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,895 миллиарда долларов,
2. «Реал» (Испания) — 1,573,
3. «Барселона» (Испания) — 1,511,
4. «Бавария» (Германия) — 1,406,
5. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,331,
6. «Ливерпуль» (Англия) — 1,204,
7. «Челси» (Англия) — 1,195,
8. «Арсенал» (Англия) — 1,083,
9. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 0,913,
10. «Тоттенхэм» (Англия) — 0,764.