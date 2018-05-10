«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов, «Зенит» вошел в топ-50

Отмечается, что стоимость бренда «МЮ» оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге. Вторым остается мадридский «Реал» (1,573 миллиарда долларов), замыкает тройку по-прежнему «Барселона» (1,511). Бренд «Зенита» (125 миллионов долларов) подешевел за год на 19%, клуб опустился в рейтинге на восемь мест и стал 49-м.