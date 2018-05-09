Определились соперники российских клубов по Euro Winners Cup по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион России московский «Локомотив» попал в группу Е Кубка европейских чемпионов, где сыграет с турецким «Аланьяспором», бельгийским «Вамосом» и литовским «Иголом». Соревнования пройдут с 28 мая по 3 июня.

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов «Кристалл» из Санкт-Петербурга начнёт выступление на турнире 2018 года с квалификации, которая с этого розыгрыша имеет статус отдельного турнира и носит название Кубок Назаре.

«Кристалл» сыграет в группе С с латвийской «Академией», а также португальскими клубами «Варзим» и «Салгейруш 08». Саратовская «Дельта» в группе В встретится с украинским «Артур Мьюзик», испанским «Плайас де Сан-Хавьер» и португальским «Библиотека Инструсао».