Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Определились соперники российских клубов по Euro Winners Cup по пляжному футболу
В Назаре (Португалия) состоялась жеребьёвка главного клубного турнира по пляжному футболу.
В Назаре (Португалия) состоялась жеребьёвка главного клубного турнира по пляжному футболу.
Действующий чемпион России московский «Локомотив» попал в группу Е Кубка европейских чемпионов, где сыграет с турецким «Аланьяспором», бельгийским «Вамосом» и литовским «Иголом». Соревнования пройдут с 28 мая по 3 июня.
Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов «Кристалл» из
В женской части соревнований Россию представит «Звезда» из