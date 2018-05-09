Источник: Чемпионат.com

В годы Великой Отечественной войны советские футболисты наравне со всеми защищали родину, а где-то продолжали играть в футбол.

Доиграли после Победы

Когда 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в чемпионате страны был сыгран 71 матч. Затем состоялись ещё два поединка, и на этом проведение чемпионата Советского Союза по футболу решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в аналоге современной Премьер-Лиги (тогда она называлась группа «А»), оказались под ударами врага.

В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА.

Праздник провели уже после войны — 25 июня 1944 года. Причём билеты, приобретённые тремя годами ранее, были действительны. В присутствии 50 000 зрителей объективно более слабые динамовцы получили от москвичей четыре безответных мяча. А сам матч носил статус товарищеского.

А вот сталинградский «Трактор» провёл-таки 24 июня 1941 года поединок в Донецке с местным «Стахановцем», но ближе к концу игры на окраине города раздалась артиллерийская канонада — это зенитчики встретили шквальным огнем приближающуюся эскадрилью немецких самолетов…

Футбол без пауз

В годы Великой Отечественной войны первенство СССР не проводилось. А самыми крупными футбольными состязаниями того периода являлись чемпионаты Москвы. Первый из них попытались организовать сразу после того, как распалось национальное первенство. Однако довести его до конца не удалось, поскольку осенью 1941 года немцы подошли к Можайску, а 16 октября в столице было введено осадное положение. Это произошло как раз в тот день, когда должна была состояться ключевая игра между «Динамо» и «Торпедо».

В апреле 1942 года, когда враг был отброшен от стен Москвы, столичные команды стартовали в новом чемпионате города, а помимо него был разыгран Кубок. Победителем весеннего турнира стало «Динамо», кубок достался «Спартаку», одолевшему в финале бело-голубых — 2:0. «Спартак» же стал триумфатором осеннего чемпионата.

В 1943 и 1944 годах первенство столицы проводилось в два круга. Сначала его выиграл ЦДКА, а затем — «Торпедо». В те годы черно-белые представляли грозную силу в основном благодаря своему нападению, которое возглавлял блистательный форвард Александр Пономарёв, 100-летие со дня рождения которого отмечалось совсем недавно. Самым же запоминающимся матчем военных лет считается финальная игра за Кубок Москвы 1943 года с участием ЦДКА и «Торпедо». Победу в дополнительное время встречи со счётом 6:4 праздновали «автозаводцы». Через год торпедовцы сохранили у себя этот приз, одолев в финале «Динамо» — 5:4.

Фото: fcdynamo.ru | Источник: Чемпионат.com

Шок для врага

Летом 1942 года два футбольных матча состоялись в блокированном врагами Ленинграде. Это решение было принято еще ранней весной, но на организацию игр ушло несколько месяцев. Сначала долго собирали по защищавшим город частям бывших футболистов, многие из которых уже пали смертью храбрых. А затем оставшиеся в живых тщательно готовились к игре: не хотелось ударить в грязь лицом перед болельщиками. Но как готовиться, если от слабости, вызванной постоянным голодом, порой было трудно ходить?

Тренировались два раза в неделю — чаще не могли выдержать физически. Но матчи 30 июня и 7 июля между питерским «Динамо» и сборной Ленинграда всё же состоялись. Зрители плотной толпой окружили футбольное поле, поскольку деревянные трибуны стадиона имени Ленина спасавшиеся зимой от холода ленинградцы разобрали на дрова. Репортаж об этом матче транслировался прямо на передовую, и немцы были шокированы тем, что голодающие жители осаждённого города могли играть в футбол. Ну, а нашим бойцам это известие прибавило силы духа. Второй матч, о котором сообщали расклеенные по городу афиши, прервал артобстрел…

«Матчем возрождения» назвали игру, прошедшую в начале мая 1943 года в разрушенном Сталинграде. В нём встретились сборная удержавших город воинских частей, выступавшая под флагом сталинградского «Динамо», и специально прилетевший из Москвы «Спартак». В пригородной Бекетовке (ныне — часть Волгограда) с трудом подготовили поле, расчистив его от обломков и засыпав образовавшиеся после обстрелов и бомбежек воронки. Умудрились уложиться в несколько дней. На игру же собралось порядка десяти тысяч человек — преимущественно солдат и офицеров, поскольку мирные жители только начинали возвращаться в Сталинград.

Футболисты на линии огня

Нельзя объять необъятное. Эта фраза обязательно придёт на ум, когда попробуешь составить хотя бы приблизительный список футболистов, участвовавших в Великой Отечественной войне и внесших свой вклад в достижение Великой Победы. Ведь на священную борьбу с врагом поднялась вся страна.

Команда ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записалась в ряды Красной Армии. В обороне Ленинграда принимали участие их земляки из «Динамо». Футболисты ЦДКА во время войны несли гарнизонную службу — охраняли Наркомат обороны, генеральный штаб, эвакуированные из оккупированных немецкими войсками районов государственные ценности.

В столице, в 7-м полку МВД, служили многие футболисты московского «Динамо», включая Константина Ивановича Бескова, — несли патрульную службу в городе. Большинство футболистов ленинградского «Зенита» были эвакуированы в Казань вместе с оптическим заводом города и работали на этом предприятии по 10−12 часов в сутки. Футболисты московского «Торпедо», само собой, трудились на родном для команды автозаводе ЗиС.

Погиб за несколько дней до окончания военных действий один из лучших левых защитников 1930-х годов одессит Михаил Волин. В конце 1942 года под Сталинградом пал смертью храбрых первым забивший пять мячей в одном матче ленинградский форвард Евгений Шелагин.

Занимавшийся до войны футболом, но не успевший поиграть на уровне команды мастеров знаменитый защитник ЦДКА и сборной СССР Юрий Нырков, будучи 17-летним пареньком, участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем обучался в танковом училище и с 1943 года был командиром артиллерийской самоходной установки. Закончил войну в Берлине, играл за одну из частей группы советских войск в Германии, где был в 1946 году замечен приехавшим вместе с ЦДКА Анатолием Тарасовым. Завершив спортивную карьеру, Нырков окончил Академию бронетанковых войск, дослужился до звания генерал-майора и занимал должность начальника управления кадров ГУ Генштаба СССР.

В 1943 году 18-летним юношей ушёл на фронт Николай Николаевич Сенюков — будущий защитник московского «Торпедо». Сначала он служил в пешей разведке, охотился за «языками» в немецком тылу, а затем вёл разведку на танках и бронетранспортерах в 1-й гвардейской танковой армии. На Висле был ранен, но в тыл для излечения попросил его не отправлять. Отлежался несколько дней в полевом госпитале и снова в бой. Гвардии старшина Николай Сенюков был награжден орденами Славы III степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Известнейший вратарь ленинградского «Динамо» довоенной поры, а затем популярный комментатор Виктор Набутов служил в погранвойсках и во время блокады защищал родной город — дрался на «пятачке», именуемом Невская Дубровка. Еще один ленинградский вратарь, игравший некогда за сборную СССР, Георгий Шорец воевал на втором «пятачке» — ораниенбаумском. Выбежав под обстрел, чтобы помочь пожилой женщине добраться до бомбоубежища, погиб на Невском проспекте милиционер Пётр Сычёв — центральный полузащитник команды мастеров ленинградского «Динамо».

В мае 1942 года ушёл добровольцем на фронт 18-летний воспитанник московской команды «Старт», будущий форвард столичного «Динамо», участник знаменитого турне бело-голубых по Великобритании Владимир Савдунин. На войне он был разведчиком танковой бригады, награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степени, получил три ранения, а после победы сыграл за «Динамо» 216 матчей и забил 70 мячей. Завершил войну в Берлине гвардии старшина, кавалер ордена Славы Владислав Жмельков — великолепный вратарь московского «Спартака» 1930-х годов.

И это только наиболее яркие примеры. А сколько не самых известных ныне футболистов клубов довоенной советской высшей лиги ушли на фронт и сражались наравне с остальными! Многие, увы, так и не вернулись к мирной жизни…

Не обошла стороной война и спортивных журналистов. Основоположник советской футбольной статистики Константин Сергеевич Есенин попал на фронт со студенческой скамьи, освобождал Ленинград от блокады и даже был объявлен погибшим: в 1942 году, когда его батальон поднялся в атаку, рядом с Константином Сергеевичем разорвалась мина. После боя сына великого русского поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх не нашли, а оказалось, что его, тяжелораненого, в бессознательном состоянии доставила в госпиталь медсестра соседней части. О трёх орденах Красной Звезды, полученных на войне, Константин Сергеевич потом шутливо говорил: «Это мой военный хет-трик»…

Не будем забывать и о футбольных судьях. Арбитр Александр Меньшиков в годы войны командовал взводом автоматчиков, пять раз был ранен. Его коллега по судейскому корпусу Николай Шишов заведовал минометной батареей и получил два ранения. В бронетранспортёр ещё одного довоенного футбольного арбитра, Льва Саркисова, попал снаряд, и капитан Саркисов чудом выжил…

Команда ЦДКА послевоенных лет Фото: pfc-cska.com | Источник: Чемпионат.com

«Жизнь продолжается, уже играют в футбол»

Эта фраза принадлежит одному из персонажей популярного советского кинофильма «Зелёный фургон». Любимая народом игра действительно стала главным символом мирного довоенного бытия. Не случайно же пик любви к футболу в нашей стране пришёлся на вторую половину 1940-х, когда трибуны буквально ломились от десятков тысяч зрителей, а миллионы людей, которые не могли попасть на стадион, слушали по вечерам захватывающие радиорепортажи легендарного комментатора Вадима Синявского.

В 1944 году, когда немцы были изгнаны к границам нашей страны, возобновился розыгрыш Кубка СССР. Его победителем стал ленинградский «Зенит», одолевший 28 августа на московском стадионе «Динамо» ЦДКА — 2:1. Ту игру посетили 50 000 болельщиков. Ну, а 13 мая 1945 года, спустя пять дней после подписания акта о капитуляции фашистской Германии, в двух городах Советского Союза — Тбилиси и Киеве — был поднят флаг 7-го первенства СССР по футболу. В нём сыграли 12 команд, а чемпионский титул достался московскому «Динамо», на одно очко опередившему ЦДКА…

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время светлым праздником.

Мы помним ваш подвиг, дорогие наши отцы, деды, прадеды и спешим ещё раз сказать вам спасибо за то, что вы сделали.

С Днём Победы, уважаемые ветераны!

С праздником, страна!