73 года великой Победе. Каким был футбол во время войны

Источник: Sport24

Футболисты на войне

«Наступил 1941 год. Чемпионат мы открыли 2 мая победой над одесским “Спартаком” со счетом 3:2. Потом с переменным успехом провели восемь матчей и в середине июня шли в лидирующей группе из шести команд, потеряв всего на два очка больше, нежели находившиеся на первой позиции московские динамовцы. Самое время было развивать успех, что армейцы и намеривались сделать в ближайшем поединке с динамовцами Киева. Этот матч планировался на 22 июня 1941 года, но ему не суждено было состояться. В этот день началась война с фашистской Германией, и о футболе, естественно, не могло быть и речи. Впрочем, всем казалось тогда, что война очень скоро завершится нашей победой и уж тогда…».

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В книге «Я — из ЦДКА» советский футболист и тренер Валентин Николаев вспоминал: когда началась война, игроки, испытывая чувство стыда, сами просились на фронт, но получали отказ.

В первые дни войны мы, футболисты ЦДКА, не беспокоились о своей судьбе, справедливо полагая, что нас вот-вот направят в действующую армию. Но время шло, начальство хранило молчание, и в команде началось брожение: как же так, враг рвется вглубь страны, наши сверстники проливают кровь, сражаясь за Родину, а мы, закаленные спортом бойцы, бездействуем в тылу?

В итоге офицеров послали на эвакуацию музея и библиотеки ЦДКА, рядовых — нести караульную и патрульную службу. В декабре 41-го всех вернули в Москву, а через полгода футболистов ЦДКА со средним образованием отправили на краткосрочный курс военного факультета. 16 игроков получили звания младших лейтенантов. Отсюда прозвище: ЦДКА — команда лейтенантов.

В Москве, в 7-м полку МВД, служили многие футболисты московского «Динамо», включая великого Константина Бескова. Другие игроки бело-голубых воевали в рядах отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которую комплектовали прямо на стадионе в Петровском парке. А будущий динамовец, участник легендарного Британского турне Владимир Савдунин прошел войну разведчиком.

Команда ленинградского «Спартака» в полном составе вступила в ряды Красной Армии. Знаменитые братья Шелагины — Евгений, Валентин и Борис — погибли во время Великой Отечественной. Евгений был участником Сталинградской битвы. И таких героев среди футболистов было немало.

Матч смерти в Киеве

В первые месяцы фашисты захватили Киев, который не успели покинуть большинство игроков «Динамо». Весной 42-го на захваченных территориях начали налаживать мирную жизнь: возобновили работу кинотеатры, бани. Футболисты устроились на работу в хлебзавод № 1 и на его основе создали команду «Старт». Тренировки — два раза в неделю. После начались матчи — против команд, собранных из немецких и венгерских военных. Самый известный вошел в историю как «матч смерти».

5 августа «Старт» разгромил команду «Флакельф», собранную из солдат и офицеров противовоздушной обороны, а также летчиков и механиков киевского аэродрома, — 5:1. 9 августа состоялся реванш. По легенде, перед игрой в раздевалку «Старта» вошел немецкий офицер и, угрожая расстрелом, приказал советской команде проиграть. «Старт» выиграл 5:3, и через несколько дней игроков команды прямо с завода увезли в гестапо.

Версий, почему это случилось, несколько, и большинство противоречит той, которую много лет распространяла советская пропаганда. Одна из них — 16 августа «Старт» сыграл еще один матч против команды оккупантов и только после него игроков арестовали. Другая — нескольких футболистов арестовали по доносу — их обвинили в причастности к Народному комиссариату внутренних дел и расстреляли в Сырецком концлагере спустя полгода. Писали и про битое стекло, которое работники хлебзавода специально подсыпали в муку, а хлеб рассылали по немецким организациям города.

Оставшихся в живых участников «матча смерти» в 1965 году Президиум Верховного Совета СССР наградил медалями «За отвагу».

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Футбол в блокадном Ленинграде

Весной 1942 фашисты замкнули кольцо блокады, прозвали Ленинград «городом мертвых» и сбрасывали с помощью авиации листовки с призывом сдаться. 6 мая в Ленгорисполкоме ответили на это решением о проведении футбольного матча.

Хотели играть на стадионе «Динамо», но из-за воронок от разорвавшихся снарядов матч перенесли на запасное поле на Крестовском острове. Играли «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода, выпускавшего танки и снаряды (в хрониках название команды зашифровали, назвав ее «Командой Н-ского завода»).

Состав набрали с трудом: за заводчан играли все, кто умел и был в состоянии. Анатолий Машук ради участия в «блокадном матче» выписался из госпиталя, куда загремел с диагнозом «дистрофия». Вратаря так и не нашли — «Динамо» отдало своего.

Привели в порядок центральную трибуну (там разместились около 300 зрителей: раненые солдаты и мирные жители, находившиеся в госпитале). Таймы сократили до 30 минут каждый, но даже при таком формате игру пришлось прервать из-за бомбежек. Зрителей и игроков ненадолго увели в бомбоубежище, после чего матч доиграли. «Динамо» выиграло 6:0.

Репортаж об матче транслировался на передовую, о нем написали ленинградские газеты. Немцы были шокированы: в «городе мертвых» во время голода играют в футбол!

В 1991 году на стадионе «Динамо» была открыта мемориальная доска с именами участников блокадного матча. На церемонии присутствовал Евгений Улитин — единственный участник «блокадного матча», который остался в живых.

На руинах Сталинграда

«Если русские играют в Сталинграде в футбол, значит, они уверены в собственном будущем», «Сталинград снова удивляет мир’The Times, 2 мая 1943 года.

Матч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал символом возвращения города к мирной жизни. За месяц до игры Василия Ермасова (вратарь «Трактора», прошедший сталинградскую битву) вызвали в обком партии и предложили организовать матч со «Спартаком». Команду собирали всем городом.

— Наш товарищ по команде Савва Пеликьян, военный шофер, исколесил улицы вдоль и поперек, — вспоминал капитан «Динамо» Константин Беликов. — Собрались, одним словом. Но еще вопрос: а где взять форму? У меня, например, бутсы сгорели вместе с домом. А я их так берег — как влитые сидели на ноге!

Перед игрой стадион проверили саперы, а футболисты закапывали образовавшиеся воронки, ставили ворота и готовили раздевалки. Вылет «Спартака» задержали из-за налета немецкой авиации, а самолет из Москвы сопровождали два истребителями. В Сталинграде игроков разместили на матрасах на школьном полу.

«Динамо» сенсационно выиграло 1:0, а на трибунах стадиона собралось около 10 тысяч солдат и офицеров, а также выживших мирных жителей.

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В мае 1945-го возобновился чемпионат страны. А через пару месяцев сыграли киевское «Динамо» и ЦСКА, чья встреча была отменена из-за начала военных действий.